فريق تركي يفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفيزياء الأوروبي

حصل الفريق التركي على المركز الأول في أولمبياد الفيزياء الأوروبي، بمشاركة 35 دولة، بعد فوزه بثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين.

وكتب حساب مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) على تويتر، الأربعاء، أن الفريق التركي حصل على 3 ذهبيات وفضيتين في الأولمبياد الذي أقيم في ريغا عاصمة لاتفيا، في الفترة من 31 مايو/ آيار إلى 4 يونيو/ حزيران.

وحصل المشاركون الأتراك يونس إمره باراماكصيز، وألكين كاز، وعبد الرحمن هادي إرتورك، على ميداليات ذهبية، في حين حصل كوتاي أقين، وبايرم ألب شاهين على ميداليتين فضيتين، وبذلك بلغ مجموع نقاط تركيا 136.5 نقطة لتحتل المركز الأول في الأولمبياد.

وجاءت إستونيا في المركز الثاني بـ 117.8 نقطة، وسلوفينيا في المركز الثالث بـ 112.3 نقطة، وبلغاريا في المركز الرابع بـ 107.4 نقطة، وسنغافورة في المركز الخامس بـ 106.9 نقطة.

وهنأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، الفريق التركي على تحقيقه المركز الأول في الأولمبياد.

وتقام أولمبياد الفيزياء الأوروبي سنويا ويشارك به طلبة المرحلة الثانوية من جميع أنحاء العالم، وتتضمن المسابقة جولتان إحداهما نظرية والأخرى تجريبية.

ويشارك الفريق التركي في أولمبياد الفيزياء الدولي الذي يقام في إسرائيل بين 7 و15 يوليو/ تموز المقبل.