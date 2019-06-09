أدرنه التركية تعبق برائحة الخزامى وتزدان باللون البنفجسي في "أسبوع اللافندر"

تتزين ولاية أدرنه التركية باللون البنفسجي، وتتعطر بعبق زهور اللافندر (الخزامى) استعدادا للاحتفال بـ"أسبوع حقول اللافندر"، أحد المحاصيل التي تشتهر بها الولاية.

ويتفنن أهالي أدرنه في استخدام اللافندر في المنتجات المختلفة، كصناعة الصابون، وحلوى الحلقوم، والكعك، والمثلجات.

ويتواصل الاحتفال بـ"أسبوع حقول اللافندر" خلال الفترة بين يومي 10 و16 يونيو/حزيران الجاري.

وبدأ الاحتفال بهذا الأسبوع للمرة الأولى، العام الماضي، وينظمه معهد البحوث الزراعية في أدرنه.

وقال كمال قيليج، الذي يعمل في مجال السياحة وإنتاج حلوى الحلقوم، للأناضول، إنهم بدؤوا في إضافة اللافندر إلى حلوى الحلقوم.

وأضاف: "هذا العام ستفوح مدينتنا برائحة اللافندر، وتتميز حلوانا بنكهة اللافندر".

ويصنع جان أورنلي الصابون والعديد من منتجات الهدايا من زهور اللافندر.

وقال إنه قرر العام الجاري صناعة صابون بأزهار اللافندر ليبيعه في "أسبوع حقول اللافندر".

ويقدم بحري دينار لزبائن مطعمه باقات من زهور اللافندر ويدعوهم للمشاركة في احتفالات "أسبوع حقول اللافندر".

وعن ذلك، يقول: "سنزين المطعم باللافندر وباللون البنفسجي، وسيرتدي جميع العاملين اللون البنفسجي، وسنقدم اللافندر لزبائننا".

ويضيف: "ندعو الجميع لزيارة أدرنه والاستمتاع بأيام اللافندر".