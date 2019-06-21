معرض صانع الحركة ميكاثون.. دعوة إلى دخول عالم الإنتاج

يعد مختبر" باشاك شهير" الحي، الذي تم تطويره بواسطة الشبكة الأوروبية للمختبرات الحية، بيئة يمكن من خلالها اختبار وتطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بتقنيات المعلومات وتصميمها مع مستخدمين حقيقيين في أجواء حقيقية، أول مختبر حي في تركيا. إنه مركز لاكتساب الخبرة والبحث والابتكار يمكّن المجتمع من رؤية القيمة المضافة الحقيقية للمنتجات والخدمات الجديدة. في هذا المركز، يتم توفير جميع الميكاترونيك وتقنيات المعلومات وريادة الأعمال وتصميم التدريب المناسب مجاناً لجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. كما يتم تزويد رواد الأعمال بالتصميم وتطوير الأعمال والمبيعات ودعم التسويق.

في الآونة الأخيرة، يستعد المختبر لاستضافة حدث بعنوان "مصنع إسطنبول للتصميم"، مع مسابقة ميكاثون لتنمية الإبداعات التكنولوجية. هذا الحدث، الذي سيعقد بالتعاون مع منظمة "متعلمون" و"أنا مشروع صانع"، بين 27-28 يونيو، سوف يفجر حياة إبداعية علمية جديدة في إسطنبول. يهدف المشاركون إلى تطوير المنتجات والآليات من خلال العمل الجماعي عبر تبادل الآراء والمعلومات بمساعدة مرشدين خبراء.

تحدثنا، في ديلي صباح ، مع جيدام شينتورك، وهي مصممة للمنتجات الصناعية في مصنع إسطنبول للتصميم وقائدة ومعلمة مشاركة في مسابقة الميكاثون، حول كيفية تنظيم هذا الحدث وما ينتظر المشاركين.

قالت "شينتورك" إن ميكاثون تهدف إلى تشجيع الناس على تطوير منتج في وقت محدود مع تصميم الآلية. وشددت على أنه: "في هذا الحدث، من المتوقع أن ينتج المشاركون آلية عمل. سيحصلون على بعض القطع اللازمة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد أو أجهزة الليزر أو أجهزة الطباعة العاملة بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر، أثناء إنتاجهم لقطع أخرى يمكنها أن تستخدم في معدات أخرى في ورشة العمل لدينا". مع الإشارة إلى أنهم يتوقعون مشاركة مكثفة للحدث، أوضحت "شينتورك" أيضاً أن الطلاب أو الخريجين من الأقسام ذات الصلة في الجامعات مثل تصميم المنتجات الصناعية وهندسة الميكاترونيك والهندسة الكهربائية، وطلاب المدارس الثانوية، هم المجموعات التي يمكنها حضور هذا الحدث.

وتابعت: "يجب على المشاركين الاستعداد لتقديم مشاريعهم في غضون 32 ساعة مع نموذج عن منتجهم، من خلال اجتياز مراحل التصميم والتصميم ثلاثي الأبعاد ومعالجة الطباعة وإنتاج النماذج الأولية وتقييم مراحل العرض التقديمي. إذا كانوا يرغبون في مواصلة عملهم في مشاريعهم يمكنهم استخدام مخابر الورشة طوال الليل. في فترة البرنامج، حيث سيتم أيضاً التدريب على التقنيات ثلاثية الأبعاد، سيقوم الموجهون الخبراء في مجالاتهم بتوجيه المشاركين، وسيتم تقييم إنتاجهم من قبل هيئة حكّام متخصصة".

هناك هيئة كبيرة من الموجهين الذين سيشرفون على المشاركين من بينهم مهندس المعادن والمواد "جان تونجساف"، والذي يشغل أيضاً منصب نائب منسق مختبر "باشاك شهير"، و"صبري سيتجي"، المدير التقني الرئيسي لمختبر "باشاك شهير"، ومصممة المنتجات الصناعية "جيدام شينتورك"، و"علي أوز"، المؤسس المشارك لمنظمة "أنا مشروع صانع"، والمهندس الميكانيكي "سلجوق كيسير"، ومؤسس منصة "متعلمون"، "ميرت كيليج"، وهو أيضاً مؤسس قناة يوتيوب الشهيرة، وآخرين غيرهم.