مغني الأوبرا التركي مراد قراهان يصدح في مهرجان الأوبرا الإيطالية

يتولى مطرب الأوبرا التركي مراد قراهان دور القيادة في مهرجان أوبرا "أرينا دي فيرونا"، وهو عرض صيفي يقام في أحد أقدم المسارح في إيطاليا.

وقال قراهان، المدير العام لدار الأوبرا التركية والباليه إنه سيتولى الأدوار الرائدة في أربعة عروض أوبرا في المهرجان.

وسيقام المهرجان في الهواء الطلق في الذكرى المائة لتأسيسه من 21 يونيو إلى 7 سبتمبر.

وسيلتقي قراهان مع الجمهور 13 مرة خلال المهرجان، في أوبرا "تروفاتورة 2"، و"كارمن"، و"توسكا"، و"عايدة".

ويقام المهرجان في مدرج "أرينا دي فيرونا" الروماني -أكبر دار للأوبرا في الهواء الطلق في العالم، ويضم حوالي 10.000 مقعد، وهو واحد من أفضل ما تم الحفاظ عليه من المدرجات التاريخية في العالم. ويستضيف ما يقرب من 500.000 متفرج في كل موسم.