تركيا تلغي فعالية ترعاها شركة تبغ كبرى ومنظمة الصحة العالمية ترحب

رحبت منظمة الصحة العالمية، بإلغاء السلطات التركية فعالية ترعاها شركة "فيليب موريس إنترناشيونال" الأمريكية متعددة الجنسيات، بهدف تسويق منتجاتها من السجائر الإلكترونية بشكل أفضل.

ومنظمة "عالم بلا دخان" (مقرها بنيويورك)، التي تأسست في 2017 بدعم من " فيليب موريس إنترناشيونال"، لمنتجات السجائر والتبغ، كانت تعتزم تنظيم فعالية حوار "إسطنبول بلا دخان"، في 3 يوليو/تموز الجاري، إلا أن السلطات التركية ألغت ذلك.

وعلى خلفية ذلك، بعثت مديرة منظمة الصحة العالمية عن منطقة أوروبا يروسكا أوستلين، رسالة شكر إلى نائبة رئيس اللجنة البرلمانية التركية المعنية بالصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية، مشرف برفين طوبى دوغوت، لدورها في إلغاء الفعالية المذكورة.

وثمنت الرسالة أيضا جهود تركيا في مكافحة التدخين، معتبرة إلغاء الفعالية مثالا ينبغي أن يحتذى به.