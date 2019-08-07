العثور على تمثالي نسرين من الرخام يعود تاريخهما لألفي عام وسط تركيا

عثرت مجموعة آثاريين أتراك وأجانب في ولاية نيدة التركية (وسط)، على تمثالين لنسرين منحوتين من الرخام، يرجعان إلى نحو ألفي عام.

وأوضح رئيس قسم التنقيب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك لورينزو دي ألفونسو، الأربعاء، أن فريقا مكونا من آثاريين أتراك وإيطاليين وأمريكيين وفرنسيين، أجروا أبحاثا وتنقيبات أثرية في مواقع قرب قرية "ييشيل يورت" بولاية نيدة.

وأشار دي ألفونسو، أن المجموعة عثرت خلال أعمال التنقيب التي أجريت قرب معبد قديم يعود للفترة الهلنستية، على تمثالين لنسريين منحوتين من الرخام يرجعان لنحو ألفي عام.

ولفت أن عرض التمثال الواحد يبلغ 70 سنتيمترا، فيما يبلغ طوله حوالي متر واحد، مشيرا أن التمثالين جرى تسليمهما لمتحف نيدة، من أجل إجراء عمليات الترميم اللازمة قبل عرضهما.