"جنفير لوبيز" تغادر تركيا بعد إحياء حفلة غنائية بأنطاليا

غادرت المغنية الأمريكية العالمية جنيفر لوبيز، الأربعاء، مدينة أنطاليا السياحية، جنوبي تركيا، بعد حفل أقامته في أحد الفنادق.

وغادرت المغنية الأمريكية، أنطاليا، على متن طائرة خاصة، بعد أن التقت عشاقها في حفلة أقيمت بفندق "Regnum Carya Otel"، الثلاثاء، في منطقة بلك السياحية، بقضاء سريك.

وخلال إقامتها في أنطاليا، والتي استمرت 3 أيام، جرى تخصيص فيلا من ثلاثة طوابق تضم 5 غرف نوم، ومسبحًا خاصًا، ومهبطًا للمروحيات، ومزودة بزجاج مضاد للرصاص، في الفندق الفاخر، للفنانة العالمية.

وعمل فريق تقني مؤلف من 150 شخصًا، بينهم 90 من الفريق الخاص للفنانة، في الحفلة.