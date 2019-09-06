اليونسكو تختار إسطنبول لاستضافة مؤتمر "المدن المبدعة" في 2021

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، فوز مدينة إسطنبول التركية لاستضافة فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لشبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمدن المبدعة لعام 2021.

وقالت "اليونسكو"، في بيان، إن الاختيار وقع على إسطنبول، عقب تصويت جرى عبر الإنترنت، بمشاركة الأعضاء الـ18 في شبكة المنظمة للمدن المبدعة، والتي تضم مدناً موزعة في 72 دولة.

وأضاف البيان: "من المقرر أن يكون موضوع (المدن حُصون المستقبل)، هو الموضوع الرئيسي لمؤتمر الشبكة لعام 2021، وذلك في إشارة إلى مفهوم تحصين المناطق الحضرية من مخاطر المستقبل (...) وذلك من أجل الحفاظ على التوازن بين البيئة والتكنولوجيا والنشاط الاقتصادي واحتياجات البشر وتطلعاتهم".

وتحرص شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، خلال مؤتمراتها السنوية، على جمع رؤساء البلديات وأصحاب القرار المحليين وغيرهم من الجهات المعنيّة، للنظر في سبُل جعل الإنسان محور عملية التنمية الحضرية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والثقافي.

واستضافت مدينة فابريانو الإيطالية، فعاليات المؤتمر في 2019، في حين تستضيفه مدينة سانتوس البرازيلية في 2020.

واستضافت مدينتا كراكوف وكاتوفيتسه في بولندا، المؤتمر السنوي للشبكة في 2018، عقب انعقاده في كل من مدينة أنجان-ليه-بان (فرنسا) في 2017، ومدينة أوستروسوند (السويد) في 2016.

ويهدف إنشاء برنامج وشبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة، إلى تعزيز التعاون الدولي بين المدن الملتزمة بالاستثمار في مجالي الثقافة والإبداع من أجل الدفع بعجلة التنمية المستدامة والنهوض بها.

وتشمل الشبكة سبعة مجالات إبداعية، هي: الحرف والفنون الشعبية، والفنون الإعلامية، والتصميم، وصناعة الأفلام، وفن الطبخ، والأدب، والموسيقى.