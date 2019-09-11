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مدينة بورصا غربي تركيا تستعد لاحتضان مهرجان "تساوي الليل والنهار"

وكالة الأناضول للأنباء
بورصا
نشر في 11.09.2019 11:00
آخر تحديث في 11.09.2019 11:13
مدينة بورصا غربي تركيا تستعد لاحتضان مهرجان تساوي الليل والنهار

يستعد قضاء إزنيك في ولاية بورصا غربي تركيا، لاحتضان مهرجان "تساوي الليل والنهار".

ويُنظّم المهرجان الذي ينطلق يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بالتعاون بين بلدية إزنيك وقائمقام القضاء.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يُنظّم مرتين في العام، حتى يوم 23 سبتمبر، حيث تقام العديد من الأنشطة.

ويتوافد إلى المهرجان سنويا، آلاف الزوار، إضافة إلى مئات المصورين، بهدف التقاط مشاهد غروب الشمس في بحيرة إزنيك.

ويبدأ اليوم الأول للمهرجان، بافتتاح معرض للصور الملتقطة في النسخة الماضية للمهرجان، يتبعه مسيرة إلى بحيرة إزنيك برفقة فرقة موسيقية تراثية.

وعلى أطراف البحيرة تستمر باقي الفعاليات والأنشطة، لمدة 4 أيام.

تجدر الإشارة أن ظاهرة تساوي الليل مع النهار تتكرر مرتين في العام، الأولى في 20 آذار/مارس وتسمى "الاعتدال الربيعي"، والثانية في 22 سبتمبر، وتسمى "الاعتدال الخريفي" وذلك بسبب تعامد الشمس على خط الاستواء.

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