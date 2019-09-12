مهرجان قونية الـ16 للموسيقى الصوفية.. على خطى مولانا

تجري الاستعدادات في ولاية قونية وسط تركيا، على قدم وساق لاستضافة المهرجان الدولي الـ 16 للموسيقى الصوفية الذي سينطلق في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.



ويقام المهرجان بمناسبة الذكرى الـ 812 لمولد العالم الصوفي والشاعر الإسلامي جلال الدين الرومي، وهو من تنظيم الولاية ومديرية الثقافة والسياحة فيها.

وقال والي قونية "أورهان طوبراك" في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن المهرجان الذي سيستمر بين 22-30 من سبتمبر الجاري، تنظمه الولاية بمساهمة من بلدية قونية الكبرى، وقناة تي آر تي 1، وبلديات سلجوقلو ومرام وقره طاي.

وأضاف أن فنانين من الولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وجمهورية توفا الذاتية الحكم، وداغستان، والجزائر، واليونان، وطاجيكستان سيشاركون في المهرجان هذا العام.



من جانبه، قال مدير الثقافة والسياحة في قونية، عبد الستار يارار، إن المهرجان لهذا العام يحمل شعار من كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي "غذاء عشاق الحق هو سماع الموسيقى" مبيناً أن المهرجان سيكون حافلاً بالعروض الموسيقية الصوفية.



ولد جلال الدين الرومي في مدينة بلخ بخراسان عام 1207 ميلادية، ولقب بـ"سلطان العارفين"، لما له من سعة في المعرفة والعلم، استقر في قونية حتى وفاته في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1273م، بعد أن تنقل طالبا للعلم في مدن عدة من أبرزها دمشق.