لأول مرة.. عرض العربة والسمكة الطائرة في مهرجان "تكنوفيست إسطنبول"

يستعد مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء لعرض أحدث الابتكارات التي حققها قطاع الصناعات الدفاعية التركية، وفي مقدمتها السمكة والعربة الطائرة.

وتُفتتح الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق، ويتهدف منظمو المهرجان أن يستقطب العام الحالي أكثر من مليون زائر.

وينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من "الأناضول"، ومجموعات "ألبيرق"، و"جنر"، و"دمير أوران" الإعلامية، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

وسيتضمن مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يجري تنظيم النسخة الثانية منه بين 17 إلى 22 سبتمبر/أيلول الجاري، تنظيم 19 مسابقة.

** "السمكة الطائرة"

وفي إطار فعاليات المؤتمر، تعتزم شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، إسدال الستار لأول مرة عن عديد من منتجاتها المختلفة في مجال تكنولوجيات الطيران والطائرات المسيرة.

ومن أبرز هذه المنتجات طائرة "أقنجي"، الملقبة بـ"السمكة الطائرة"، التي تشكل حلقة مهمة ضمن أهداف الشركة، وهي طائرة متقدمة بشكل كبير عن طائرات "بيرقدار تي بي 2".

وبإمكان "أقنجي" التحليق حتى ارتفاع 40 ألف قدم، والطيران حتى 24 ساعة متواصلة، وحمل حمولة بوزن ألف و350 كغ.

وهي مزودة بأدوات متطورة عديدة، مثل منصة دعم إلكتروني، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات جوية، ورادارات تحديد العوائق.

ويبلغ عرض أجنحة "أقنجي" 20 مترا، قابلة للطيّ.

وتعتزم الشركة المصنّعة تزويد "أقنجي" بأحدث الأنظمة والأسلحة المطورة محليا، ما سيؤهلها لأداء عديد من مهام الطائرات القتالية.

** العربة الطائرة "جزري"

كما تعتزم شركة "بايكار" عرض نموذج عربتها الطائرة "جزري" محلية الصنع، لأول مرة خلال مهرجان "تكنوفيست".

ومن المتوقع أن تلعب "جزري" دورا كبيرا في النقل الجوي داخل المدن، كذلك خلق تغييرات جذرية في هذا المجال، إلى جانب إسهاماتها في فعاليات الدعم اللوجيستي سواء في القطاع العسكري أو الصحي.

وتقوم الشركة التركية بتصميم "جزري" بشكل يمكن لها أن تلعب دورا فعالا في نقل البضائع والركاب.

وتصل سرعة "جزري" إلى 100 كم في الساعة، وتستطيع التحليق حتى ارتفاع يبلغ ألفين متر، كما بإمكانها البقاء لمدة ساعة متواصلة في الجو.

** ابتكارات أخرى

ومن المقرر أن يشهد "تكنوفيست إسطنبول" عرض ابتكارات محلية أخرى من تلك التي حققت نجاحات كبيرة حتى الآن في مجال الصناعات الدفاعية، أبرزها طائرة "بيرقدار تي بي 2" المسيرة المسلحة.

وتمتلك القوات المسلحة، والدرك "الجندرما" وقوى الأمن في تركيا، 86 طائرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التي حلقت إلى الآن أكثر من 110 ألف ساعة.

وحطمت "بيرقدار تي بي 2" الرقم القياسي في تاريخ الطيران التركي، على صعيد الساعات التي بقيت خلالها في الجو (27 ساعة و3 دقائق)، والارتفاع الذي حلقت به (27 ألف و30 قدم).

وإلى جانب نجاحاتها الداخلية، دخلت "بيرقدار تي بي 2" الأسواق العالمية أيضا؛ حيث تصدّر تركيا منها حاليا إلى عديد من بلدان العالم.

وتعتزم "بايكار" أيضا عرض طائرات مسيرة من طراز "درون"، وبرمجياتها التي طورتها بإمكانات محلية خالصة.

وفي المنصة المخصصة لشركة "بايكار" في "تكنوفيست إسطنبول"، سيتمكّن الزوار من الأطفال، خوض تجربة محاكاة الطيران عبر أجهزة المحاكاة التي خصصتها الشركة لهذا الغرض، بهدف تشجيع الأطفال والشباب على الإقدام على تعلّم التكنولوجيا والطيران.

يُشار إلى أن شركة "بايكار" تعد إحدى أكبر شركات التصنيع العسكري التركية، وهي متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة ذات الفاعلية الكبيرة؛ حيث يتميز هذا النوع بقدرته العالية سواء في مجال الاستطلاع أو القتال.