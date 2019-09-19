استمرار فعاليات مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لليوم الثالث

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثالث في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

ويتضمن المهرجان طلعات استعراضية لأسراب طائرات تركية، وطائرات ركاب فوق موقع إقامة المهرجان.

كما يتضمن المهرجان ورش عمل عديدة، منها "ورشة عمل أحجار الفضاء"، و"ورشة عمل آثار للفترة قبل التاريخ"، و"ورشة عمل الأجنحة المطرزة"، و"ورشة عمل الطيران والفضاء"، و"البرمجة الإلكترونية"، وغيرها.

وينظم المهرجان الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تركيا، فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من الأناضول، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

ويشارك في المهرجان 117 فريقا في نهائي مسابقة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" للطائرات المسيرة، ومن المقرر أن يحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى على جوائز بقيمة 175 ألف ليرة (نحو 30 ألفا و915 دولار).

إضافة إلى تقدم 133 فريقا للمشاركة في مسابقة "روبوتاكسي" (Robotaksi) لسيارات الركاب ذاتية التحكم، وسيحصل المتسابقون الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى في المسابقة على جوائز بقيمة 160 ألف ليرة تركية (نحو 28 ألفا و266 دولار).

وبالإجمال يشارك في المسابقات 17 ألف 373 فريقا و 50 ألف متسابق من 122 دولة، و81 ولاية من تركيا تقدموا للمشاركة في المنافسات، حيث سيستمر التنافس بين ما يقرب من ألفي فريق و 10 آلاف من المتأهلين للنهائيات.

ويشكل المهرجان بنسخته الثانية هذا العام، ملتقى يجتمع فيه المبدعون من الشباب والعلماء؛ لتبادل المعارف والخبرات، في فترة يزداد فيها اهتمام الحكومة التركية بالموارد البشرية المدربة، من أجل دخول حلبة المنافسة العالمية في مجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء.

ويهدف المهرجان إلى إثارة شغف الأجيال القادمة بمجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء، وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطيران وتكنولوجيا الفضاء، وجعل هذا القطاع محط اهتمام الجهات الرسمية والشعبية على حد سواء.



ويجري تنظيم النسخة الثانية من المهرجان بين 17 إلى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتضمن تنظيم 19 مسابقة، تبلغ قيمة الجوائز المقرر توزيعها أكثر من 3 ملايين ليرة تركية (نحو 530 ألف دولار).