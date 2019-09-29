معرض إسطنبول للكتاب العربي يستقبل 20 ألف زائر خلال يومين

شهد معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي منذ انطلاقه قبل يومين، إقبالا كبيرا من قبل الزوار، حيث بلغ عددهم 20 ألفا.

ويُنظم المعرض في مركز أوراسيا للمؤتمرات بمنطقة "يني قابي" وسط إسطنبول، وتُشارك فيه أكثر من 200 دار نشر من 15 دولة، بينها تركيا وإيران ودول عربية، تحت شعار "الكتاب يجمعنا".

ويقوم برعاية المعرض، كل من اتحاد الناشرين الأتراك، وجمعية الناشرين الأتراك، والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، وبرعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

واتسمت فعاليات المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه خارج الوطن العربي، بتنظيم فعاليات خاصة بالأطفال، إلى جانب ندوة لاتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا، وخطاب للجمعية العالمية للأكاديميين العرب.

كما تميزت فعاليات الأحد، بإلقاء محاضرة من طرف الدكتور طارق سويدان بعنوان "مدرسة الحياة"، حضرها أكثر من 5 آلاف شخص.

والسبت انطلق معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بدورته الخامسة، في مركز أوراسيا للمؤتمرات بمنطقة "يني كابي" وسط إسطنبول، وتتواصل فعاليات المعرض حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.