إسطنبول تستضيف مهرجان البوسفور السينمائي الدولي السابع

تستضيف إسطنبول في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/ تشرين أول الحالي، مهرجان البوسفور السينمائي الدولي في نسخته السابعة والذي تنظمه جمعية البوسفور للسينما وترعاه وكالة الأناضول بصفتها الشريك الإعلامي العالمي. ويشارك بالمهرجان 83 فيلماً من 25 دولة.

** الإعلان عن برنامج المهرجان والأفلام المشاركة

وفي مؤتمر صحفي قال أوغون شانلي أر مدير المهرجان إن مهرجان البوسفور السينمائي أصبح واحداً من أهم الفعاليات المحلية والدولية في مجال السينما.

وأضاف أنهم يشعرون بالفخر لاستضافة أهم وأكبر الأسماء في عالم السينما محلياً وعالمياً.

وأوضح شانلي أر أن 58 فيلماً طويلاً تقدموا للمشاركة في المهرجان في فئة الأفلام المحلية، بينما قدم ألف و669 فيلماً من 114 دولة، طلبات للمشاركة في فئة الأفلام العالمية.

وأشار شانلي أر إلى أن أفلام المهرجان ستُعرض في قاعات سينما أطلس، وباي أوغلو، وقاضي كوي في إسطنبول خلال الفترة من 18- 25 أكتوبر

وأكد أن المهرجان يعد استمراراً للمساهمات التي يقدمونها للسينما التركية.

وتابع " ننتظر جمهورنا في قاعات العرض"

ولفت شانلي أر إلى أن المهرجان تحول إلى منصة دولية تدعم الأفلام الطويلة في كل مراحلها من السيناريو إلى الإنتاج والمونتاج الأمر الذي يُعد مساهمة مهمة في تطوير صناعة السينما التركية وصناع الأفلام والمخرجين.

وأعلن إمره قليج المدير الفني للمهرجان أسماء الأفلام المشاركة ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم.

وقال قليج إنهم اجتهدوا لإعداد برنامج جيد للمهرجان وإنهم اختاروا شعار " مهرجان إسطنبول" ليكون شعاراً للمهرجان هذا العام، معرباً عن رغبتهم في أن يرتبط اسم المهرجان بإسطنبول.

وأضاف أن مهرجان البوسفور أصبح أحد الفعاليات المشهورة التي يتابعها وينتظرها الجميع في إسطنبول وتركيا وعلى الصعيد الدولي أيضاً.

وقالت د/ ناظلي أدا نويان عضو هيئة التدريس بجامعة بهتشه شهير وأحد أعضاء لجنة التحكيم إن إسطنبول مدينة تتميز بثراء وتنوع ثقافي، وأنه يجب الإكثار من تنظيم المهرجانات.

وأضافت نويان أن قائمة الأفلام المشاركة تُظهر وجود أفلام من مناطق جغرافية مختلفة وذات سمات متباينة.

وأعربت نويان عن سعادتها لزيادة نسبة مشاركة المرأة في المهرجان سواء على مستوى أعضاء لجنة التحكيم أو في الأفلام المشاركة.

ولفتت نويان إلى كونها عضو في لجنة التحكيم في فئة الأفلام القصيرة، وقالت إن الفيلم القصير هو مجال مهم قائم بذاته.

وأضافت أن بعض المخرجين يمكن أن يختاروا إخراج الأفلام القصيرة فقط، مشيرة إلى أهمية تأثير الأفلام القصيرة.

** الفيلم الافتتاحي

وسيكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان فيلم "The Specials" الذي عُرض في ختام النسخة الـ72 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي. والفيلم من إخراج الثنائي "إريك تولدانو" و"أوليفر ناكاتشي" وبطولة "فينسنت كاسيل". وسيعرض في 18 أكتوبر.

وسيحصل أفضل فيلم طويل في فئة الأفلام الطويلة المحلية على جائزة الدولفين الذهبي بقيمة 100 ألف ليرة تركية (حوالي 17,5 ألف دولار)

وتتكون لجنة التحكيم في فئة الأفلام المحلية الطويلة من محمود فاضل جوشكون رئيس اللجنة، والأعضاء الممثلة جمره أبو ضيا، والسيناريست والمصورة إيبرو جيلان، والمؤلف مصطفى جيفتجي، والفنانة نالان كوروتشيم.

ويتنافس من أجل جائزة الدولفين الذهبي أفلام "Aidiyet" (انتماء) بطولة بوراق أوزجفيت، "Bağlılık-Aslı" (ارتباط أصلي) بطولة سميح كابلان أوغلو، و"Dilsiz" (الأخرس) بطولة مراد باي، و"kapan" (الفخ) بطولة سيد تشولاق، و"Karınca" (النملة) بطولة نظيف تونج، وفيلم "Kızım Gibi Kokuyorsun" (رائحتك مثل ابنتي) بطولة أولغون أوزدمير، و"Kovan" (قارورة) بطولة أيلم قفطان، و"Nuh Tepesi" (تلة نوح) بطولة جنك أرتورك، و"Uzun Zaman Önc" (قبل مدة طويلة) بطولة جيهان صاغلام.

** جوائز المهرجان

وسيتنافس المشاركون بالمهرجان من أجل 5 جوائز في 5 فئات مختلفة هي أفضل فيلم روائي طويل، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، جوائز لجنة التحكيم الخاصة.

وستقدم لجنة التحكيم برئاسة المخرج الفلبيني بريلانتي ميندوزا جائزة أفضل فيلم للفيلم الفائز وقيمتها 50 ألف ليرة تركية.

ويشارك بالمهرجان في فئة الأفلام الدولية 9 أفلام حصلت على جوائز من مهرجانات سينمائية دولية مثل كان، وسرايفو، وبوسان، وكارلوفي فاري.

ويتتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية أفلام: "Homeward" و"Aga's House" و"A Dark Dark Man" و"Marghe And Her Mother" و"The Son" و"Take Me Somewhere Nice" و"Criminal Man" و"Mariam" و"Talla"

** 83 فيلماً من 25 دولة

يشارك بالمهرجان هذا العام 83 فيلماً من 25 دولة حول العالم.

وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة المحلية تتنافس عدة أفلام أهمها Avarya وTaş وSiyah Güneş.

بينما تتنافس أفلام مثل "Salt and Pepper To Taste" و"Anna" و"Dogs Barking at Birds" في فئة الأفلام القصيرة الدولية.

كما تتنافس في المهرجان العديد من الأفلام الوثائقية المحلية والعالمية.

ويحصل أفضل فيلم في كل فئة على جائزة قدرها 10 آلاف ليرة بينما يحصل أفضل فيلم قصير على جائزة المواهب الشابة من أكاديمية إسطنبول للسينما وقدرها 5 آلاف ليرة.

كما سيحصل أفضل فيلم قصير وأفضل فيلم وثائقي من كل الأفلام المشاركة على جائزة "أحمد أولوتشاي" الكبرى للأفلام القصيرة وقيمتها 25 ألف ليرة تركية.

وفي ختام المهرجان سيتم تقديم جائزة الشرف للمخرج الكوري الجنوبي كيم كي دوك المعروف بأفلامه المميزة. وستعرض أفلام له مثل "The Net" و"Human" و"Sapace" لأول مرة في تركيا عل هامش المهرجان.

قام بتصميم الملصق التعريفي (أفيش) للمهرجان هذا العام الفنان أجه أوزتايفون. وهو يجمع بين درجات اللون التركوازي ودرجات ألوان غروب الشمس بمضيق البوسفور. كما يضم 7 دلافين في إشارة إلى النسخة السابعة من المهرجان هذا العام.