إسطنبول تحتضن النسخة الرابعة من مهرجان الرياضات التقليدية

دعا رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بلال أردوغان، المواطنين الأتراك والمقيمين، للمشاركة في الدورة الرابعة من المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، الذي ينطلق الخميس ويستمر أربعة أيام على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

وأضاف أردوغان، أن مدينة إسطنبول شهدت خلال السنوات السابقة تنظيم ثلاث نسخ من المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، وأن النسخة الحالية جرى تنظيمها على أرض مطار أتاتورك، الذي من المقرر تحويله لحديقة وطنية.

وأشار أردوغان أن المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية يحتاج لمساحة واسعة بسبب الرياضات التقليدية المتنوعة التي يتضمنها المهرجان، وأن هذه المساحة موجودة في المنطقة التي ستتحول إلى حديقة وطنية في مطار أتاتورك.

ولفت أردوغان، إلى أن تحويل المنطقة المشار إليها إلى حديقة في المستقبل، سوف يساهم في رفد الفعاليات الثقافية والرياضية، حيث ستضطلع الحديقة بوظائف مختلفة، وسيكون لها دور مهم في احتضان الفعاليات الثقافية والرياضية وتوفير أجواء ممتعة لسكان إسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن مهرجان هذا العام يقام على مساحة أرض تبلغ 300 دونم، تتيح الفرصة لإقامة مسابقات للرياضات التقليدية خلال المهرجان وعلى مدار العام.

وأضاف أردوغان أن الحديقة الوطنية التي سيجري إنشاؤها في مطار أتاتورك، سوف تحتوي مضمار ومساحات للخيول، تتيح للمواطنين والعائلات اصطحاب أطفالهم ورؤية الخيول وركوبها وكذلك الاطلاع على الرياضات التقليدية والقيم الثقافية التركية.

وأوضح أردوغان أن المهرجان، سوف يستضيف في نسخته الحالية مشاركين من الأرجنتين، وأن هذه الاستضافة ستمكن الزوار من الاطلاع على نماذج من الرياضات التقليدية في أمريكا اللاتينية، التي تتشابه في بعض جوانبها مع الرياضات التقليدية للشعوب التركية في أسيا الوسطى.

ولفت أردوغان، أن إدارة المهرجان سوف تقوم بإجراء مقارنة بين خصائص الرياضات التقليدية في أمريكا اللاتينية ونظيراتها في آسيا الوسطى، وذلك بعد عرض سوف يقدمه فريق باتو من الأرجنتين، وعرضين آخرين لفرق "كوكبوري" المشاركة من قرغيزيا وكازاخستان من أجل الوقوف على هذا التفاعل الثقافي المثير للاهتمام.

وفيما يتعلق بالرياضات التقليدية التي سيجري تنظيمها خلال الأيام الأربعة للمهرجان، قال أردوغان: سيشارك في المهرجان حوالي ألف رياضي تتوزع مشركاتهم على 12 رياضة تقليدية ومجموعة من المسابقات والعروض. ويتضمن المهرجان مسابقات للمصارعة التقليدية التركية بمشاركة حوالي 250 مصارعًا، ومسابقات لرياضة الجيريت، التي تعتبر من الرياضات المشتركة بين جميع الشعوب التركية، فضلًا عن مسابقات أخرى في مضمار الرماية بالقوس وركوب الخيل.

ولفت أردوغان أن المهرجان يهدف أيضًا لحث جميع المواطنين الأتراك، من عمر الـ 7 أعوام إلى الـ 70 عامًا، على ممارسة تجربة ركوب الخيل والرمي بالقوس والدخول إلى ميادين المصارعة التقليدية التركية، مشيرًا أن المهرجان سيتضمن أنشطة أخرى للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل ضمان مشاركتهم في الألعاب الرياضية التقليدية.

كما أضاف أردوغان أن إدارة المهرجان أولت اهتمامًا خاصًا لتصميم المزيد من الأنشطة الخاصة بالأطفال هذا العام، بما في ذلك مشاركة شخصيات من المسلسلات التلفزيونية وشخصيات الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات بأكثر من 40 لعبة تقليدية للأطفال.

وطلب أردوغان من زوار المهرجان، حث أطفالهم على تجربة ركوب الخيل، لاسيما أن إدارة المهرجان وفرت جميع الظروف الملائمة أن أجل استمتاع الأطفال بخوض غمار هذه التجربة التي تمثل قيم الفروسية بهدف تشجيع الأطفال عن الابتعاد قليلًا عن ألعاب الكمبيوتر وتطبيقات الهواتف الجوال والأجهزة اللوحية.

وأصاف: نرى اليوم أن أطفالنا لا يخرجون من منازلهم، لاسيما في مدينة كبيرة ومزدحمة للغاية مثل إسطنبول. نحن نعلم أن العائلات تبحث عن أنشطة تتعلق بأطفالهم خارج إطار قضاء الوقت باللعب بألعاب الكمبيوتر أو الهواتف الخلوية وألعاب التطبيقات الافتراضية. نريد لكل طفل أن يشارك في أنشطة ركوب الخيل. وقد جهزنا أكثر من 100 حصان لأطفال إسطنبول، إضافة إلى إعداد مسابقات لألعاب الأطفال التقليدية.

وأشار أردوغان إلى أن المهرجان سوف يوفر لزواره فرصة تذوق مأكولات من بلدان مختلفة جرى تحضيرها من قبل طهاة ضيوف قدموا إلى تركيا من 16 دولة، حيث سيتم عرض هذه الأطعمة والمأكولات في قسم المأكولات العالمية بالمهرجان، إضافة إلى فرصة تذوق أطباق تركية مختلفة من تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى وخاصة البيلاف الأوزبكي.

وأضاف أن المشاركين سيكون بإمكانهم معاينة المنتجات اليدوية التقليدية عن قرب، والتعرف على طرق صناعتها، وتجربة ذلك بأنفسهم، وأن المهرجان سوف يضم أكثر من 60 ورشة عمل في مجال الحرف اليدوية، وقال: نريد لأطفالنا أن يتعرفوا على صناعاتنا اليدوية. نحن نستهدف أطفالنا بشكل أساسي لأنهم عماد مستقبلنا. قد لا تعني هذه المنتجات أكثر من الحنين إلى الماضي، لكنها عنصر مهم في تكوين الأذواق الجمالية والهوية الثقافية لأطفالنا.

وأشار بلال أردوغان إلى أن المهرجان سوف يتضمن كذلك مجموعة من العروض المسرحية، وحفلات للموسيقى التقليدية، ولوحات من الرقصات الشعبية والتقليدية تقدمها فرق مشاركة من تركيا وآسيا الوسطى، موجهة دعوته لجميع المواطنين والمقيمين، وخاصة سكان إسطنبول، لزيارة أنشطة المهرجات التي ستقام على أرض مطار أتاتورك وتستمر أربعة أيام.

كما لفت أردوغان إلى أن المهرجان يهدف إلى إظهار أهمية الرياضة في التقاليد التركية، والتركيز على قيم الشجاعة والتسامح، إضافة إلى أن المهرجان سيشكل انعكاسًا لنشاط تركيا على الساحة العالمية، لا سيما وأن تركيا التي تسير بخطى ثابتة إلى الأمام وتلعب دورًا مهمًا في الساحتين السياسية والاقتصادية، تسعى أيضًا إلى تحقيق مساهمات مهمة خلال القرن الـ21 في منطقتها وأجزاء كثيرة من العالم.

وتابع القول: نحن واحدة من الدول القليلة في العالم التي عقدت العزم على صنع سياسة خارجية خاصة بها. إننا نعيش منذ 200 عام تحت وطأة الشعور بالدونية أمام أوهام التغريب، ونحن من خلال هذا المهرجان، نريد لعب دور لتعزيز الاتصال والثقة بالنفس بين أطفالنا وشبابنا.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بلال أردوغان، إن النسخة الخامسة للمهرجان التي ستقام عام 2021، ستقام عقب شهر رمضان المبارك، أي أنها ستقام بعد شهر من موعدها، وذلك بسبب ظروف الشهر الفضيل، التي تشكل تحديًا للمشاركين والرياضيين.

وختم بلال أردوغان بالإشارة إلى أن الجهات المنظمة للمهرجان اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة من أجل تسهيل وصول الزوار إلى مكان إقامة المهرجان بسهولة بالغة، لاسيما وأن موقع المهرجان يقف على مقربة من محطة "مطار أتاتورك" لقطارات مترو الأنفاق.