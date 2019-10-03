انطلاق فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، الذي ينظّمه "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية".

وحضر مراسم الافتتاح رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بلال أردوغان، ووزير التربية التركي ضياء سلجوق، ومسؤولون آخرون.

وقال أردوغان في كلمه له خلال المراسم: "ينبغي علينا أن نحافظ على تراثنا، وعاداتنا وثقافتنا، وإلا فسنواجه فقدان ثقافتنا التي توارثناها منذ آلاف السنين".

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم المهرجان هو التعريف والترغيب بالرياضات التقليدية والثقافة التركية للأطفال والشباب والأجيال الجديدة.

وأردف: "إن أكبر ما يمكن أن نقدمه للعالم هو تراثنا الثقافي والعقائدي الذي يمتد إلى آلاف السنين".

ودعا أردوغان الأطفال والشباب إلى تعلم التقاليد، والعادات، والفنون والموسيقى التقليدية المتوارثة من أجدادهم.

وينظم المهرجان في مطار أتاتورك الدولي بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويستمر 4 أيام متتالية، بمشاركة قرابة ألف رياضي في مختلف الألعاب، إلى جانب 135 من الخيول المدربة.

ويتنافس المشاركون طوال أيام المهرجان، في مسابقات ضمن 12 صنفا من مجالات الرياضات التقليدية.

كما سيتخلل المهرجان تنظيم أكثر من 50 ورشة في فنون مختلفة، إلى جانب أنشطة استعراضية ومنافسات رياضية حماسية عدة مثل الرماية، ورمي السهام من على الخيول، والمصارعة، وغيرها.

وعلى صعيد رياضة المصارعة، يشارك في المهرجان 300 مصارع من مختلف بلدان العالم.

كما خُصصت بعض الأماكن لأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال.

وتستعد مطابخ 16 بلدا مشاركا، لعرض وجباتها ومأكولاتها التقليدية على الزوار طوال أيام المهرجان.

والبلدان المشاركة في المهرجان، هي أفغانستان، وألبانيا، وأذربيجان، وفلسطين، وجورجيا، وكوسوفو، ومولدوفا، ومنغوليا، وأوزباكستان، وباكستان، والسنغال، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وأوكرانيا، واليمن، والأرجنتين كدولة ضيف.

وسيشارك في المهرجان أيضا، نجوم كرة القدم للفرق التركية، مثل فيرناندو موسليرا، وراداميل فالكاو من نادي غلاطة سراي، وإمره بلوز أوغلو، وفيدات موريكي من نادي فنربهتشة التركي، وآخرون.