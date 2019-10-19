تركيا.. انطلاق سباق "سالومون كبادوكيا" بمشاركة 80 دولة

شهدت ولاية نيفشهير وسط تركيا، صباح السبت، انطلاق سباق "سالومون كابادوكيا أولترا- تريال"، بمشاركة ألفين و650 رياضيا، من 80 بلدا.

وانطلقت مرحلتا السباق الأولى والثانية، من قضاء "أورغوب"، على مسافتي 119 كلم، و63 كلم، تواليا، على أن تنتهيا بنفس القضاء، بعد المرور عبر العديد من المناطق.

وقال المسؤول عن تنظيم السباق، أيدن أيهان غوناي، إن "المرحلتين الأولى والثانية من السباق، عرفت مشاركة أكثر من ألف رياضي".

وأوضح أن المرحلة الأولى، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 غرينتش)، شارك فيها 500 عداء.

وأكد أن السباق يهدف إلى استقبال عددا أكبر من المشاركين الدوليين، وأن النسخة الحالية تعد الأكبر خلال السنوات الست الأخيرة.

وأردف: "السباق يصنف في المرتبة الـ 15 بين أهم السباقات في العالم (..) نهدف إلى التقدم أكثر في هذا التصنيف".

ويتكون السباق، المنظم برعاية شركة "سالومون" للأحذية الرياضية، من ثلاث مراحل، تمتد على مسافات 119 كلم، و63 كلم، و38 كلم.