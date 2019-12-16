محبو "مولانا" الرومي يتدفقون على قونيا للمشاركة في احتفالية ذكرى وفاته

تواصل مدينة قونيا وسط تركيا استقبال محبي العالم والمتصوف الإسلامي جلال الدين الرومي للمشاركة في احتفالات "تشيبي آروس"، التي تقام هذا العام في الذكرى الـ746 لوفاته.

وتنظم مديرية الثقافة في ولاية قونيا فعاليات عديدة في هذه المناسبة في الفترة الممتدة من 7-17 ديسمبر/كانون الأول، وهي فعاليات تنظم كل عام للاحتفال بالعالم الإسلامي الشهير.

وتشهد المدينة حركة متزايدة من الزائرين والوافدين إليها من تركيا وخارجها؛ حيث تزداد السياحة الخارجية كل عام إلى المدينة، للمشاركة في الاحتفالات التي تنظم في كل مكان.

وتنظم الفنادق في المدينة فعاليات عديدة، منها عروض للرقصة المولوية "السماح"، إضافة إلى استضافة فرق فنية موسيقية من دول أخرى.

وفي هذا الصدد، استضاف فندق نوفوتيل فرقة "اهرو بينت" الإيرانية لتقديم موسيقى تصوف وعرفان بقيادة الفنان "حميد خوجاندي".

ومولانا جلال الدين الرومي، من أهم المتصوفين في التاريخ الإسلامي؛ حيث أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وكتب كثيرا من الأشعار، وأسس المذهب المثنوي في الشعر، وكتب مئات آلاف أبيات الشعر في العشق الإلهي والفلسفة.

وولد الرومي بمدينة بلخ في خراسان، في 30 سبتمبر/ أيلول 1207، ولُقب بـ"سلطان العارفين"؛ لما له من سعة في المعرفة والعلم.

واستقر في قونيا حتى وفاته في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1273، بعد أن تنقل طلبا للعلم في عدد من المدن أهمها دمشق.