عروسة الكاراكوز".. عرض تركي يأسر الجمهور التونسي

استمتع جمهور مدينة الثقافة التونسية، مساء السبت، بعرض لمسرحية الظلّ التركية "عروسة الكاراكوز" للممثل المسرحي ومؤسس مهرجان فنّ العرائس بإسطنبول جانكيز أوزيك.

ويأتي هذا العرض في إطار الدورة الثانية لأيام قرطاج لفن العرائس الذي يعقد من 17 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري بالعاصمة تونس.

وأسرت العروس العملاقة "كاراكوز" جمهور مدينة الثقافة التونسية الذي حضر العرض بكثافة.

وفي تصريح للأناضول، على هامش العرض، قال جانكيز أوزيك "نحن كمؤسسة إسطنبول لفن العرائس نقدّم عرضا لدمية كاراكوز للعالم، أتيت مرات إلى تونس، وقدمت عروضا للمسرحية في كثير من المدن التونسية، مثل نابل، بن عروس، سوسة، حمامات والجمّ".

وتابع أوزيك: "بين تركيا وتونس ثقافة مشتركة، وهذا المهرجان يعطي فرصة مهمة لمسرح الظل".

وشكر جانكيز أوزيك منظمي أيام قرطاج لفنّ العرائس لإتاحة هذه الفرصة أمام عرضه المسرحي.

والثلاثاء، افتتحت الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس، تحت شعار "ماريونات في قلب الحياة"، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان المسرحي التونسي الراحل سمير بسباس.

حضر حفل الافتتاح ثلة من المسرحيين والمهتمين بفنون العرائس، إلى جانب جمهور غفير من الكبار والأطفال الذين سحرتهم العرائس العملاقة المؤثثة للكرنفال الذي أقيم بساحة المدخل الرئيسي لمدينة الثقافة.

وتسجل الدورة الحالية حضور عدد من الفرق العالمية العرائسية وفي مقدمتها تركيا وكندا التي تحل ضيف شرف على هذه التظاهرة الفنية، إضافة إلى 13 بلدا آخر منها الجزائر وإيران وإيطاليا والمجر وإسبانيا وهولندا.

وستقدم الدول المشاركة ما لا يقل عن 30 عرضا عرائسيا موجها للكهول والأطفال.

وإلى جانب العروض المسرحية العرائسية، برمج المنظمون على امتداد 8 أيام، عروضا سينمائية ذات صلة بفنون العرائس تكريما للمسرحي التونسي الراحل والعرائسي سمير بسباس.

وأعد القائمون على الأيام ورشات تدريبية لفائدة الطلبة والمهنيين في هذا المجال منها ورشة "صنع عرائس محمولة".