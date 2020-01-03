"غولدن غلوبز" تقدم وجبة نباتية بالكامل في حفل توزيع الجوائز لعام 2020

قررت شركة "غولدن غلوبز" العالمية المختصة بتوزيع الجوائز الفنية والسينمائية، تقديم وجبة طعام نباتية 100% في حفلها السنوي الأكثر شهرةً والمعروف باسم "حفلة العام"، للضيوف المدعويين إلى الإصدار الـ 77 منه لهذا العام.

وسيتم تقديم وجبة العشاء النباتية بالكامل للضيوف قبل موعد العرض مباشرة، وذلك بهدف زيادة الوعي حول دور استهلاك الطعام وتأثير النفايات الناتجة عنه على سلامة البيئة.

وقال "لورينزو سوريا" رئيس جمعية هوليوود: "إذا كانت هناك طريقة يمكننا من خلالها إنقاذ كوكبنا، حتى وإن لم نغير الكون بأسره، فربما يمكن لغولدن غلوبز إرسال إشارة لجذب الانتباه إلى مسألة تغير المناخ. لا شك أن الغذاء الذي نأكله، والطريقة التي نزرع بها طعامنا، والطريقة التي نتخلص بها من نفايات هذا الطعام، تساهم كلها بشكل كبير في أزمة المناخ".

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز السنوي على شبكة "NBC" من فندق "بيفرلي هيلتون" في "بيفرلي هيلز" في كاليفورنيا على الهواء مباشرة.

وقال "سوريا" أن الفندق عارض بشدة تغيير قائمة الطعام قبل أسبوعين فقط من العرض، لكنه وافق في النهاية على القائمة الجديدة. وأضاف:"احتجّت إدارة الفندق بشكل أساسي بضيق الوقت المتبقي على العرض، وأبدوا انشغالهم الكامل بكثرة الطلبات وخصوصاً في فترة الأعياد. لكننا بدأنا مناقشاتنا واجتمعنا لمدة يوم أو يومين، وكانت النتيجة أن قبلت الإدارة تغيير نوعية الوجبات تماماً. لقد بدأوا في تجربة كيفية إعداد وجبات نباتية في خطوة رمزية ذات دلالات، لكنها ستوفر أيضاً للضيوف متعة تذوق أطباق لذيذة".

وقال "ماثيو مورغان" الشيف التنفيذي في فندق "بيفرلي هيلتون"، أن تغيير القائمة جاء مفاجئاً بالنسبة له في البداية. لكنه فهم في النهاية أنه سيرسل رسالة إيجابية بإعداده وجباتٍ نباتية.

وعلّق بقوله: "عندما تم ذكر الأمر في البداية كان صادماً بعض الشيء، لأن الوجبات احتوت على نماذج قريبةً جداً من شكل الكرة الأرضية لكنني قررت بالفعل إعداد القائمة المطلوبة. أشعر الآن بالحماس الشديد بمجرد التفكير في الرسالة التي أرسلها للعالم والتي تقف وراء هذه الوجبات"

تشمل مكونات وجبة العشاء على الطعام الرئيسي المصنوع من نوع فاخر من الفطر يسمى فطر الملك، والمحار، ومخبوز الفطر البري، بالإضافة إلى الجزر وبراعم البروكلي المحمرة باللونين الأرجواني والأخضر. وسيتم تقديم حساء الشمندر الذهبي البارد كفاتح للشهية.

كما سيتم تقديم المياه في عبوات زجاجية ترمز إلى ضرورة الحد من النفايات البلاستيكية. وستوضع الزجاجات على الموائد في قاعة الرقص وعلى طول السجادة الحمراء، والتي تقرر إعادة استخدامها في مناسبات أخرى على مدار العام.