انطلاق معرض إسطنبول لسياحة المغامرات والرياضات المشوقة

بدأ في مركز اسطنبول للمعارض يوم الخميس، معرض سياحة المغامرات والرياضات المشوقة للعام الثاني على التوالي. ويعتبر هذا المعرض فرصة مميزة لعشاق السفر ورياضة المغامرات، للإطلاع على أحدث معدات الرياضة المائية والرياضة الشتوية، فضلاً عن معدات الدراجات الهوائية والدراجات النارية وغيرها.

ويحضر المعرض ممثلون عن المصنعين والشركات المنتجة للمعدات الرياضية ووكالات السفر والنوادي الرياضية ومحترفي السياحة ومقدمي الخدمات من جميع أنحاء البلاد، وسيوفر المعرض لزواره من محبي المغامرات منصةً دولية لجميع المنتجات والمعدات التي يبحثون عنها في مكان واحد، وتستمر أيامه حتى 16 فبراير.

كما يستضيف الحدث 21 محترفاً من أبرز العاملين في هذا المجال، للمشاركة في سلسلة من الندوات والحوارات، بمن فيهم عدد من الأسماء الشهيرة، مثل المتسلق والكاتب التركي "نصوح مهروكي"، والمنتج الوثائقي "سافاش كاراكاش" وبطل التسلق التركي "دوغان بالوت"

ويوحد معرض هذا العام، والذي نظمته شركة "توريكس"، بين عالم المغامرة والرياضة الشاقة، كما يستضيف العديد من اللوحات الفنية والعروض التقديمية، إضافة إلى عروض أفلام قصيرة وأنشطة متنوعة تبعث أجواء من المتعة والإثارة بين الحضور والزوار.

يذكر أن معرض العام الماضي، استضاف حوالي 1.370 زائراً من 19 دولة، حيث كان بمثابة نقطة التقاء لمحبي المغامرات الذين يبحثون عن سباق السيارات على الطرق الوعرة، ومعدات التخييم ومعدّات الغوص والتسلق.

وبالرغم من أن سياحة المغامرات تعد مفهوماً جديداً إلى حد ما، إلا أن شعبيتها تزداد وتتنامى كل يوم، حيث ما زالت تحقق نمواً بنسبة 20 -30% سنوياً. وقد أنفق عشاق الإثارة في العام الماضي حوالي 400 مليار دولار من أجل متعة المغامرة وشغف الرياضات التي تبعث على التجربة والتحدي. وتعتبر تركيا واحدة من أفضل الدول لسياحة المغامرات بكافة أشكالها نظراً إلى تعدد إمكانياتها وتنوع موارد السياحة فيها.