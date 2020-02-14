"قرية تركية" بمهرجان الكويت للموروث الشعبي الخلیجي

افتتح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي علي جراح الصباح، الجمعة، قرية تركية داخل قریة "صباح الأحمد" التراثیة، ضمن فعالیات مھرجان الموروث الشعبي الخلیجي غربي الكويت.

ووصف الجراح، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، القریة بأنها إضافة مھمة لقریة "صباح الأحمد" التراثیة.

وأوضح أنها تتضمن عروضا تراثیة وفنیة تجسد الحضارة التركیة.

واعتبر أن إقامة القریة التركیة تعكس علاقات التعاون المتنامية بین البلدین الصدیقین.

وقال الجراح إن "إقامة القریة التركیة تأتي استكمالا لتبادل الثقافات التي تحرص علیه القریة مع الدول الاسلامیة؛ حيث بدأ هذا المسار العام الماضي مع قریة جمھوریة قرغیزستان".

كما افتتح الوزير الكويتي أيضا أجنحة تراثیة لكل من السعودیة والبحرین و قطر ضمن فعالیات المھرجان.

وتبدأ قرية صباح الأحمد التراثية باستقبال روادها سنويا نهاية نوفمبر/تشرين الأول من كل عام وتستمر أنشطتها حتى مطلع مارس/ آذار من العام الذي يليه.