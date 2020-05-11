تركيا.. 60 ألف متابع لأول مهرجان افتراضي لـ "الجاز" بالعالم

حظيت فعاليات النسخة الـ 24 من مهرجان "الجاز" بالعاصمة التركية أنقرة، بمتابعة 60 ألف مشاهد من مختلف بلدان العالم، في آن واحد، بعد نقله إلى العالم الافتراضي.

وذكر بيان صادر عن جمعية موسيقى "الجاز" التركية، أن فعاليات المهرجان التي نقلتها قناتها على موقع "يوتيوب"، امتدت خلال الفترة بين 30 أبريل/نيسان-9 مايو/أيار 2020، وتضمنت العديد من الفعاليات الفنية والغنائية.

وأوضح البيان أن المهرجان الافتراضي الذي شارك فيه 60 فناناً من 6 دول مختلفة، تابعه 60 ألف مشاهد فردي، عبر "يوتيوب."

وأشار إلى أن مهرجان "الجاز" المذكور، هو الأول من نوعه حول العالم من حيث إقامته عبر الوسط الافتراضي، في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم.