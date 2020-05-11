القائمة الرئيسية
فعاليات
القائمة الرئيسية

تركيا.. 60 ألف متابع لأول مهرجان افتراضي لـ "الجاز" بالعالم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.05.2020 12:55
آخر تحديث في 11.05.2020 12:59
تركيا.. 60 ألف متابع لأول مهرجان افتراضي لـ الجاز بالعالم

حظيت فعاليات النسخة الـ 24 من مهرجان "الجاز" بالعاصمة التركية أنقرة، بمتابعة 60 ألف مشاهد من مختلف بلدان العالم، في آن واحد، بعد نقله إلى العالم الافتراضي.

وذكر بيان صادر عن جمعية موسيقى "الجاز" التركية، أن فعاليات المهرجان التي نقلتها قناتها على موقع "يوتيوب"، امتدت خلال الفترة بين 30 أبريل/نيسان-9 مايو/أيار 2020، وتضمنت العديد من الفعاليات الفنية والغنائية.

وأوضح البيان أن المهرجان الافتراضي الذي شارك فيه 60 فناناً من 6 دول مختلفة، تابعه 60 ألف مشاهد فردي، عبر "يوتيوب."

وأشار إلى أن مهرجان "الجاز" المذكور، هو الأول من نوعه حول العالم من حيث إقامته عبر الوسط الافتراضي، في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق افتتح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي علي جراح الصباح، الجمعة، قرية...
مختارات