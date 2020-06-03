تركيا تفوز ببطولة العالم في مسابقة الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

فاز الفريق التركي في الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح بثماني ميداليات في ثلاث بطولات عالمية، في مسابقة هذا العام التي أجريت عن بعد عبر الإنترنت.

وشارك ما يقرب من 1500 متسابق من الاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات والاتصالات "Intersteno" في بطولة استخدام لوحة المفاتيح الدولية التي عقدت من 14 أبريل إلى 1 يونيو.

وخصصت إدارة المسابقة 24 ميدالية لأفضل ثلاثة متسابقين في ثماني فئات.

وأصبح الفريق الوطني التركي بطل العالم بعد أن فاز بثماني ميداليات في ثلاث بطولات، بالإضافة إلى ميداليتين في المركز الثاني وثلاث جوائز في المركز الثالث.

وتتيح هذه المسابقة الاشتراك لطلاب المدارس العامة والخاصة والجمعيات والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 21 عاماً والذين سجلوا من خلال فروع الاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات والاتصالات.

ويمكن للمشاركين التنافس بلغاتهم الأصلية بالإضافة إلى 17 لغة أجنبية أخرى ضمن أربع فئات عمرية.

وفي فئة الأطفال حطمت الطفلة التركية الموهوبة " نيسان مايا تونج أوغلو" من مدينة "أفيون قره حصار" غرب تركيا، الرقم القياسي العالمي بإدخال 109 كلمات في الدقيقة بلغتها الأم. كما فازت أيضاً ببطولة العالم في المسابقات متعددة اللغات من خلال 473.366 ضغطة مفتاح بـ 15 لغة.

وفي فئة البالغين فاز "جلال آشكين" الذي يعمل في وزارة العدل، ببطولة العالم بإدخال 153 كلمة في الدقيقة.

وكتب وزير العدل "عبد الحميد غول" على تويتر مشيداً بالفريق التركي: "أهنئ منتخبنا الوطني، الذي فاز بالمركز الأول في بطولة العالم للكتابة على لوحة المفاتيح عبر الإنترنت، وأهنئ موظف وزارة العدل جلال أشكين، الذي حطم الرقم القياسي الجديد".