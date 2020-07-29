إسطنبول تحتضن المعرض الدولي الثالث للألعاب في سبتمبر القادم

تستضيف مدينة إسطنبول المعرض الدولي الثالث للألعاب في الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد تأجيله جراء تفشي جائحة كورونا.

ووفقًا لبيان صادر عن جمعية صانعي الألعاب في تركيا، الأربعاء، سيقام المعرض على أرض مدينة "توياب" للمعارض والمؤتمرات في إسطنبول.

وأضاف البيان أن مدينة "توياب" للمعارض هي أحد نقاط الالتقاء المميزة لصانعي الألعاب في العالم مع المستوردين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم.

ولفت البيان أن المعرض سيستضيف ممثلين عن 89 شركة كبرى في قطاع صناعة الألعاب من 7 دول، ومشاركة 150 علامة تجارية، كما من المتوقع أن يستقبل أكثر من 3 آلاف زائر.

وقالت رئيسة جمعية صانعي الألعاب في تركيا، أسين يورور، إن معرض إسطنبول الدولي الثالث للألعاب، سوف يشكل نقطة انعطاف مهمة في قطاع تجارة الألعاب، وفقًا لما نقله البيان.

وأوضحت يورور أن تسارع اتجاه الرقمنة في القطاع بعد الجائحة سيكون له انعكاسات مهمة على المعرض.

ولفتت يورور إلى أن سوق الألعاب التركي حقق نموًا سنوي بنسبة 5 بالمئة، خلال الفترة 2013 - 2017.

فيما تم الوصول إلى حجم سوق يبلغ حوالي 3.2 مليار ليرة تركية وبزيادة تقارب 20 بالمئة على أساس سنوي عام 2019، بحسب المسؤولة التركية.

وأضافت: "لوحظ وجود زيادات كبيرة في الإنتاج المحلي عام 2019، عندما انخفضت الواردات وانعكست هذه الزيادة في الصادرات بنحو 40-45 مليون دولار".