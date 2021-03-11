وزير الدفاع التركي يفتتح معرض صور إحياء لذكرى ضحايا "خوجالي"

افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في إسطنبول، معرض صور فوتوغرافية إحياء لذكرى ضحايا مجزرة "خوجالي" التي راح ضحيتها 613 مواطنا أذربيجانيا على يد القوات الأرمينية في فبراير/ شباط 1992.

ورافق أقار في افتتاح معرض "مجزرة خوجالي في عامها الـ 29"، كل من رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك أكيوز.

وتجول أقار مع كبار قادة الجيش التركي في المعرض الذي ساهمت في إعداده قنصلية أذربيجان بإسطنبول.

ودعا أقار بالرحمة لضحايا "خوجالي" مضيفا: "ما زلنا نشعر بآلام أشقائنا أتراك أذربيجان في قلوبنا، لم ننس ولن ننسى هذه المجزرة، لن ننسى الماضي أبدا، لكننا نتطلع للمستقبل".

وفي 26 فبراير 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة 613 مدنيا، منهم 106 نساء و63 طفلا، و70 مسنا، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلا عن أسر ألف و275، لا يزال مصير 150 منهم مجهولا حتى اليوم.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير "قره باغ" في 27 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.