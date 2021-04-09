إندونيسيا تسعى لدخول سوق الملابس الجاهزة التركي

استضافت العاصمة التركية أنقرة على مدى يومين، حدثاً مميزاً لعرض مزيج من الأزياء والملابس الجاهزة التركية والإندونيسية، وذلك بهدف تقريب صناعتي الأزياء الجاهزة في البلدين. وشاركت في هذا العرض 7 علامات تجارية إندونيسية.

وقد حضرت عرض الأزياء الذي يقدم ماركات الأزياء الإندونيسية المختارة في قلب تركيا، والذي استمر يومي الأربعاء والخميس، السيدة الأولى "أمينة أردوغان" حيث أبدت اهتماماً كبيراً بالأزياء المختلفة التي ابتكرها المصممون. وكان من بين ضيوف المعرض أيضاً زوجات كل من وزير الخارجية"مولود تشاوش أوغلو" ورئيس البرلمان "مصطفى شنطوب" ووزير الصناعة والتكنولوجيا "مصطفى وارانك".

وقبل بدء المعرض، قدمت مجموعة من الموسيقيين عرضاً موسيقياً باستخدام الآلة الإندونيسية التقليدية "أنغ كلونغ" والتي تتكون من عدد متنوع من أنابيب الخيزران المتصلة بإطار من الخيزران. كما قدمت "فرانكا سويريا" المؤسسة المشاركة لعلامة الملابس الإندونيسية "ماركا ماريا"، عرضاً خاصاً لأنواع مختلفة من الزخارف والأقمشة الإندونيسية منها فن "الباتيك" الذي يقوم على إنشاء تصاميم على القماش بمساعدة الشمع.

وفي تصلايحات لـ "ديلي صباح" قالت "سويريا":"هذا العرض هو إعلان تشجيعي، وسنقوم في المستقبل القريب بافتتاح صالة عرض للعلامات التجارية الإندونيسية".

وأضافت:"نقدم في هذا العرض علامات تجارية للملابس الجاهزة، ولكننا نسعى أن يكون لدينا مركز هنا في المستقبل القريب. وننوي افتتاح صالة عرض لنا بالتعاون مع سفارة بلادنا في تركيا وسنختار مكانها بحيث يمكن للجميع التعرف والاطلاع على العلامات التجارية الإندونيسية".

وأوضحت بالقول:"نحن نعلم مدى روعة الأزياء التركية، لذا أردنا أن نشارك تحت عنوان: ربما ستحبون أزياءنا أيضاً".

وأكدت "سويريا" أن سوقهم الأساسي هو تركيا. وقالت:"قد نذهب إلى بلدان أخرى، لكن تركيا هي أولويتنا بسبب أوجه التشابه الثقافي لدينا".

كما أعرب "لالو محمد إقبال" سفير إندونسيا في أنقرة من خلال حديثه مع صحيفة ديلي صباح، عن اعتقاده بأن عرض الأزياء هذا يمثل شكلاً من أشكال الدبلوماسية غير الرسمية حيث تتعرف فيه السيدات التركيات على الثقافة الإندونيسية والشخصيات المبدعة والمنتجات الراقية في البلاد، وفي الوقت نفسه يساعد هذا العرض المنتجين الإندونيسيين على فهم أذواق أخواتهم وإخوانهم في تركيا.

وأكد "إقبال" أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان أن الحدث آمن للجميع، وقال إن لديهم المزيد من المشاريع المجدولة في الأيام المقبلة وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحدث بمثابة منصة لبدء الأعمال التجارية في المنطقة.

وتهدف سفارة إندونيسيا في أنقرة والعلامة التجارية الشهيرة "ماركا ماريا" المعروفة باسم "مجمع الأزياء المحتشمة" في جنوب شرق آسيا، إلى إقامة علاقات أقوى بين البلدين من خلال الأزياء.

وقد شاركت في المعرض من بين العلامات التجارية السبعة "إلزاتا" رائدة ماركات الأزياء المحتشمة التي تمتلك مئات المتاجر، و"ويرينغ كلامبي" وهي علامة تجارية عالية المشاركة تضم 1.6 مليون متابع و"مدينة زين" وهي علامة تجارية راقية تهتم بالملابس المحتشمة أيضاً ويقودها رجل أعمال شهير.

وقد أنشأت العلامات التجارية مجموعات خاصة من الأزياء لعرضها في هذا الحدث، في حين أتيحت للمدعوين فرصة مشاهدة وشراء القطع المعروضة بعد انتهاء الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وإندونيسيا باعتبارهما أكبر أسواق الأزياء في العالم الإسلامي، يمكن أن توفرا فرصاً كبيرةً للتعاون والمشاريع المشتركة في عالمي التصميم والمنسوجات.