انطلاق مهرجان الأمل العالمي في تركيا تحت عنوان "القضاء على الفقر والجوع"

تنطلق اليوم في تركيا أعمال الندوة الرابعة لمهرجان الأمل العالمي Global Hope Festival عبر الإنترنت، وهو حدث مستدام يمتد عاماً كاملاً تنظمه مجموعة "InBusiness" التابعة لمجموعة "تركواز ميديا" الإعلامية تحت شعار "القضاء على الجوع، القضاء على الفقر".

وسيناقش المشاركون خلال الندوة عبر الإنترنت محتوى الشعار المستمد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تعد بحد ذاتها حلقة من سلسلة أحداث أخرى، يتناول كل منها أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويدعو أول أهداف التنمية المستدامة إلى "إنهاء الفقر في كل مكان بجميع أشكاله"، بينما يسعى الثاني إلى "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة".

وتستضيف الجلسات الخاصة للندوة عبر الإنترنت "مصطفى علي يوردوباك" مدير محفظة النمو الشامل والمستدام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، و"تيلان قيماز" مسؤول البرنامج القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في تركيا، و"فويرل غوتو" المنسق الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة عن آسيا الوسطى وممثلها في تركيا، و"أوزجة بربر أغطاش" كبيرة مسؤولي البرامج في منظمة العمل الدولية، و"محمد يونس" رائد الأعمال البنغلاديشي ومؤسس بنك "غرامين" ورائد القروض والتمويل متناهي الصغر.

وتعقد الندوة عبر الإنترنت على جلستين، تناقش الجلسة الأولى "كيفية القضاء على الجوع: خريطة طريق للزراعة المستدامة"، وتستضيف كبار المدراء التنفيذيين للشركات المتخصصة في الزراعة. أما الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "مستقبل أكثر ازدهاراً وسعادة: إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" فتستضيف "بكر أكتورك" مدير وكالة التوظيف التركية، والدكتور "بشير جمعة عدن" مستشار البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور "محمد أداك" مدير مؤسسة دعم التنمية الريفية والزراعية التركية ومدراء المنظمات غير الربحية التي تعمل على إنشاء بنوك طعام ومنع إهداره.