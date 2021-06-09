سيفاس التركية تترشح لعضوية "شبكة المدن المبدعة في اليونسكو"

أعلنت رئاسة بلدية مدينة سيفاس التركية (وسط)، الأربعاء، تقديمها طلب انضمام لبرنامج "شبكة المدن الإبداعية في اليونسكو".

وذكر بيان صادر عن البلدية، اكتمال ملف ترشيح مدينة سيفاس المعروفة باسم "مدينة العشاق والشعراء"، بشكل رسمي اليوم، لنيل عضوية برنامج "شبكة المدن الإبداعية في اليونسكو".

وأوضح أن ترشيح المدينة سيكون عن فئة الموسيقى، نظراً لتميز سيفاس الكبير بمقطوعاتها الفنية وموسيقتها الشعبية.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" هذه الشبكة عام 2004، بهدف تطوير التعاون الدولي بين المدن المتميزة في مجالات التنمية الحضرية المستدامة.

وتضم الشبكة حالياً 116 مدينة و54 بلداً تجمعها أهداف مشتركة هي: وضع الإبداع والصناعات الثقافية في صميم خطط التنمية المحلية لهذه المدن، والمشاركة بفاعلية على الصعيد الدولي من خلال الشراكات بين المدن.

وتعد شبكة المدن المبدعة برنامجاً رئيسياً لليونسكو يهدف إلى التطبيق المحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والبرنامج الجديد للمدن.