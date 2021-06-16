إسطنبول تستضيف المعرض الخامس للتراث الثقافي

ينطلق في إسطنبول معرض "تراث إسطنبول" الخامس في مركز "لطفي قيردار" الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 23-25 من يونيو/حزيران الجاري.

وتجمع هذه الظاهرة الثقافية المميزة تقنيات الحفظ والترميم وعلم الآثار والمتاحف مع صناعة الثقافة تحت مظلة واحدة في أحد أكبر معارض التراث الثقافي في أوروبا.

ويهدف هذا الحدث الهام إلى زيادة الوعي بالتراث الثقافي في تركيا وضرورة حمايته من خلال تطوير المنتجات والخدمات والتقنيات المرتبطة بهذا المجال.

وجاء في بيان إدارة المعرض المنشور على الصفحة الرسمية لـ "تراث إسطنبول"، أن هذه الظاهرة الثقافية تسعى لتصبح اسماً رائداً في قطاع العلوم الإنسانية من خلال "الجمع بين المهتمين بالتراث والثقافة مع المتخصصين والخبراء المحترفين" وذلك من خلال فعاليات متنوعة مثل المؤتمرات والمحادثات التراثية وورش العمل.

كما يستقطب معرض "تراث إسطنبول" المدعوم من وزارة الثقافة والسياحة والمديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف والمديرية العامة للمؤسسات وبلدية إسطنبول، عدداً من العارضين الدوليين أيضاً في حدث هذا العام.

ومن المتوقع أن تشارك في هذا المعرض حوالي 131 شركة منها 36 شركة أجنبية من 5 دول مختلفة هي النمسا وبلجيكا وإيطاليا ونيجيريا والسويد. بالإضافة إلى قيام إيطاليا والنمسا بتثبيت جناحين دائمين لهما في هذا الحدث. وسيعقد على هامش المعرض 26 جلسة ثقافية و21 محاضرة و8 ورشات عمل في قسم التراث.