الثالث عالمياً.. افتتاح معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية الـ15 غداً

يفتتح معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF" أبوابه غداً الثلاثاء، فيما تستعد الصناعات الدفاعية التركية لعرض أبرز وأحدث منتجاتها في هذه المناسبة العالمية.

المعرض الذي يستمر من 17 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري من تنظيم وقف تعزيز القوات المسلحة التركية بتكليف من وزارة الدفاع وبرعاية الرئاسة التركية.

ومعرض "آيدف" هو الثالث عالمياً من حيث عدد الشركات المشاركة به، من بين 32 معرضاً للصناعات الدفاعية تُنظم حول العالم، وقد بات ماركة تركية عالمية في هذا القطاع المهم.

وقد تطورت معارض "آيدف" بالتوازي مع تطور الصناعات الدفاعية التركية، وأصبحت مرآة تعكس تطور ونجاحات قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا وتشجع المستثمرين على اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطويره.

** تدابير إضافية بسبب الوباء

تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ضد وباء كوفيد-19 وفي مقدمتها الكمامات الواقية ومسافات التباعد الاجتماعي والنظافة من أجل سلامة المشاركين في المعرض والزوار وكبار مسؤولي الدولة الذين يزورون المعرض إضافة إلى العاملين بالمعرض.

ومن أهم الفعاليات التي يشهدها معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية عرض السفن الحربية أمام الزوار.

وفي النسخة السابعة للمعرض 2017 عرض 7 سفن حربية وتم إتاحة زيارتها للوفود وزوار المعرض. إلا أن النسخة الحالية ستشهد عرض سفينة حربية واحدة "قينالي آدا"، تركية الصنع. ويمن زيارتها وسط تدابير خاصة.

** دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفي إطار الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، أجريت تخفيضات إضافية لها، ووصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بالمعرض 275 شركة.

وستكون بعض فعاليات المعرض هذه السنة افتراضية مواكبة لمتطلبات العصر ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وفي هذا الإطار ستتمكن الشركات المشاركة في المعرض من التواصل مع الزوار ومع العملاء الجدد الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى المعرض، عبر برنامج IDEF بيزنس كونيكت (IDEF Business Connect) للتواصل عن بعد.

إضافة إلى ذلك سيتم بث كل فعاليات المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال IDEF TV.

** مشاركة من 54 دولة

ستتواصل فعاليات المعرض من لقاءات وزيارات الوفود التي تتم دعوتها رسميا. ومن المتوقع زيارة 154 وفداً من 79 دولة تضم نحو 500 شخص.

وستجري الوحدات والأقسام المسؤولة عن التسليح والتجهيز بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، ورئاسة الصناعات الدفاعية، وقيادة القوات البرية والبحرية والجوية، وقيادة قوات الدرك وقوات خفر السواحل، ومديرية الأمن، لقاءات مع الشركات والوفود المشاركة بالمعرض.

ومن المتوقع أن يزور المعرض 89 مسؤولاً رفيعي المستوى بينهم 31 وزيراً و11 رئيس أركان، و33 قائد قوات برية.

هذا ويقام المعرض على مساحة 38 ألف متر مربع بحضور 536 شركة محلية و700 شركة أجنبية من 53 دولة لعرض أبرز منتجاتها وخدماتها في قطاع الصناعة الدفاعية ومنها المدرعات القتالية، والطائرات المسيرة والمركبات الجوية والصواريخ والمقذوفات الموجهة وأسلحة المشاة وأنظمة المحاكاة العسكرية.

كما ستقام العديد من الندوات وفعاليات التعريف بالأسلحة الجديدة ومراسم توقيع الاتفاقيات.