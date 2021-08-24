تركيا.. انطلاق فعاليات أول مهرجان لطائرات الدرون

انطلقت فعاليات مهرجان (الدرون)، الاثنين، بتنظيم من دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، بهدف التعريف بالثراء التاريخي والثقافي لـ 12 مدينة تركية.

ويعتزم 12 قائد طائرة مسيرة محترف قيادة طائراتهم فوق 12 مدينة تركية.

وفي كلمة خلال المهرجان الذي انطلقت فعالياته من مدينة إسطنبول، أوضح نائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تشاغاطاي أوزدمير، أن هذا المشروع قيّم للغاية.

وأكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في التعريف بالأماكن السياحية لتركيا، وقال: "نرى أن هذا المشروع يحتل مكانة مهمة من حيث مساهمته في استراتيجيات الترويج لتركيا في الخارج".

وسيتنافس قائدو الطائرات المسيرة من كافة أنحاء العالم في المهرجان المستمر حتى 28 أغسطس/ آب الحالي، بهدف التعريف بالمواقع الهامة في تركيا.

وسيعرض قادة الطائرات المسيرة ثراء تركيا التاريخي والديني والطبيعي والمائي في 12 ولاية تركية، وهي أنطاليا، ونوشهير، وموغلا، ووان، وإسطنبول، وماردين، وهطاي، وأديمان، وشانلي أورفة، ودينزلي، وسيواس، وإزمير.

ويشارك في المهرجان 12 قائد درون محترف، وهم لوكي بانستر من بريطانيا، وإيان رينفورت وريمي راؤول من الولايات المتحدة الأمريكية، وكولاس فويلي وأنطوان جايتانو وفلاديمير ميتيفير من فرنسا، وإيفان سوريكوف من سويسرا، وسيرجي هيرنانديز لوبيز من إسبانيا، وأوغوز ألبيراق وجمهور بيوك تاش وبركاي أفا وبراق ألطن بارماك من تركيا.

وسيتم نشر الصور الملتقطة على موقع "turkdronefest.com" في الفترة من 20-25 سبتمبر/ أيلول المقبل، للتصويت على أفضل مقطع فيديو، على أن يتم توزيع الجوائز في 30 من الشهر ذاته.