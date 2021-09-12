عروض جوية مثيرة تزيّن أجواء "أسكي شهير" وسط تركيا

أقيمت الأحد فعاليات "العروض الجوية 2021" في قضاء "سيفري حصار" بولاية "أسكي شهير" وسط تركيا بمشاركة طيارين محترفين محليين وأجانب.

وشارك في الاستعراضات البهلوانية في أجواء "سيفري حصار"، فريقا "النجوم التركية" التابع للقوات الجوية التركية، و"الأجنحة الفولاذية" التابع لقيادة الدرك.

وقدم علي عصمت أوزتورك، أول طيار أكروبات محترف في تركيا، عرضًا مثيرًا بطائرته التي تحمل اسم "البنفسج الأرجواني".

وفي تصريحات عقب العرض، قال أوزتورك إن الفعالية استمرت 3 ساعات هذا العام وأنه كان يتمنى أن تكون هناك مشاركة شعبية لكن وباء كورونا حال دون ذلك.

وأضاف: "كان عرضًا جميلًا، والمهم بالنسبة لنا هو مواصلة تنظيم هذه الفعالية التي استضفنا خلالها شخصيات من الخارج لكن بعدد محدود بسبب كورونا".