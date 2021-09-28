إسطنبول تحتضن معرض دمى من القرن 18

افتتح الثلاثاء في مدينة إسطنبول معرض دمى من العصور القديمة إلى يومنا الحاضر حتى اسم "معرض الدمى العالمي".

المعرض يقام في متحف "رحمي م. كوتش" ويضم تشكيلة دمى منها الخشبية العائدة للقرن الثامن عشر وأخرى صناعية يدوية من تراث منطقة الأناضول، إضافة لدمى صناعية.

وأوضحت المدير العام للمتحف مينى صوفو أوغلو في كلمة خلال افتتاح المعرض، أن المتاحف باتت مكان يزوره الشباب مع التحول للرقمنة بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت:" من خلال معرض الدمى العالمي نقدم لزوارنا تجربة مختلفة، فالمعروض هنا ليس مجرد دمى أطفال فقط وإنما أعمال فنية وعناصر اجتماعية".

بدورها، ذكرت مسؤولة المعرض سرّا قيناق أن المعرض يضم نحو ألفين و200 دمية بعضها صناعة يدوية.

ويفتح المعرض أبوابه بين الساعتين 10 و17:30 خلال أيام الأسبوع وبين الساعتين 10 و19 نهاية الأسبوع.