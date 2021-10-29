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أردوغان يفتتح "مركز أتاتورك الثقافي" في إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 29.10.2021 20:35
DHA DHA

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، "مركز أتاتورك الثقافي" بولاية إسطنبول، بالتزامن مع الذكرى 98 لعيد تأسيس الجمهورية.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، حيث أجريا جولة أطلع الوزير خلالها أردوغان على معلومات حول المركز.

وشارك في قص شريط الافتتاح إلى جانب أردوغان، كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ونائب رئيس البرلمان جلال أدان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

كما شارك في قص الشريط الأحمر كل من وزراء الثقافة أرصوي، والداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، والعائلة والخدمات الاجتماعية ديريا يانيق، والرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو.

وحضر المراسم أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

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