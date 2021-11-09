بدأ فعاليات مهرجان "سلا" الدولي لفيلم المرأة بالمغرب

افتتحت فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان "سلا" الدولي لفيلم المرأة في المغرب، في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

وتشارك 19 دولة بينها تركيا، المهرجان، وتتواصل حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتتسابق على جوائز هذه الدورة، 10 أفلام روائية طويلة و5 أفلام وثائقية، وفق بيان لإدارة المهرجان.

وتشارك السينما التركية في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم "أشباح" لمخرجه أزر دنيز أوكيي، من بين 10 أفلام من المغرب وهايتي وبنين وفرنسا ولبنان وبلجيكا وكوستاريكا وسويسرا وكرواتيا والصين وأرمينيا وكندا (بعض الأفلام إنتاج مشترك بين دولتين أو ثلاث).

ويكرم المهرجان، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق (غير حكومية) بدعم من وزارة الثقافة المغربية، الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة المغربية سامية أقريو، "عرفانا بما قدمته خلال مسارها الفني".

ويستضيف المهرجان، السينما السويسرية ضيف شرف، احتفاء بمرور 100 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وسويسرا.

ويتنافس في فئة الأفلام الوثائقية الفيلم المغربي "المعلقات" لمريم أدو، و"كما أريد" لسماهير القاض (إنتاج مشترك بين مصر والنرويج وفرنسا وفلسطين وألمانيا)، و"ناشينا" لماري فوينير (إنتاج مشترك بين فرنسا والصين والكاميرون).

كما يتنافس بالفئة نفسها، فيلم "العثور على سالي" لتمرا مريم داويت (إنتاج مشترك بين كندا وإثيوبيا)، والفيلم الفرنسي "لم أعد أخاف من الليل".

وينظم المهرجان ندوتين فنيتين موازيتين، حول "حرية الإبداع في مواجهة الرقابة والرقابة الذاتية"، وتمثلات المرأة في السينما والسمعي البصري".

ويهدف المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا إلى الحفاظ على توجهه الأصلي وعلى هويته، بوصفه مهرجانا كرس فعالياته للخيال النسوي في السينما.