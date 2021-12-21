مستشار رئيس الجمهورية التركية يفتتح المعرض الأول للكتاب العربي في غازي عنتاب

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الأول للكتاب العربي في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، تحت شعار "الكتاب وطن".

ويستمر معرض "غازي عنتاب للكتاب العربي" في دورته الأولى بتنظيم جمعية الدولية لناشري الكتاب العربي حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وحضر افتتاح المعرض ياسين أقطاي مستشار رئيس الجمهورية التركية، ومفتي غازي عنتاب حسين حازارلار، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ووفق الجهة المنظمة "يقام المعرض على مساحة ألفي متر بمشاركة أكثر من 100 دار نشر، إضافة إلى مراكز تعليمية ومؤسسات وشركات من عدة مدن تركية، ويتضمن عدة فعاليات وندوات وأنشطة وأمسيات شعرية وبرامج متعلقة بالأطفال".

وقال رئيس الجمعية المنظمة مهدي الجميلي، للأناضول، إن الحدث "فعالية مصغرة على غرار معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي الذي حقق نجاحًا مشهودًا في دورته السادسة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

واعتبر الجميلي، أن هذه الدورة "ستكون اختبارا لتفاعل قراء وجمهور الكتاب العربي في الجنوب التركي وفرصة لاستقطاب جمهور الكتاب العربي من العراق والشمال السوري".

من جهته، قال المنسق العام للمعرض عمار عبد الخالق، للأناضول، "تكررت المطالب لإدارة معرض إسطنبول الدولي وجميعة ناشري الكتاب العربي لإطلاق معرض كتاب عربي في الجنوب التركي، وسعينا إلى ذلك بالرغم من الصعوبات والعقبات".

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الإعلامي في المعرض كمال بن جعفر أن هذا الحدث الثقافي يهتم بنشر الثقافة العربية والتعريف بالكتاب العربي ويشكل جسرا لمد وربط أواصر الثقافة والفكر بين العرب والأتراك.

وكانت فعالية معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي السادس انطلقت في 9 أكتوبر، بمشاركة 250 دار نشر من 23 دولة.