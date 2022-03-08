"كبادوكيا" التركية تحتفل على طريقتها الخاصة بيوم المرأة

حلّقت المناطيد الحرارية في كبادوكيا بولاية نوشهير، وسط تركيا، محتفية بيوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.

وفي هذا الإطار، قامت شركة رويال بالونز للمناطيد الحرارية في كبادوكيا، بتعليق لافتات على مناطيدها، تهدف للتوعية بحقوق المرأة.

وحلقت المناطيد الحرارية التي تحمل لافتات باللغتين التركية والعربية، في أجواء كبادوكيا ومعالمها التاريخية.

وكانت من بين المشاركات في الفعالية، بوسا أويان دميرجي أوغلو، التي تواصل العمل منذ 8 سنوات كقائدة للمناطيد الحرارية في كبادوكيا.

وأكدت دميرجي أوغلو أن النساء قادرات على إنجاز كافة المهام التي يرغبن بها، في حال أظهرن العزيمة والإرادة الكافية من أجل ذلك.

من جانبها أعربت السائحة المشاركة في الفعالية أجا جوشقون، عن استغرابها من وجود سيدة تقود المنطاد الحراري.

وقالت: "أمر يبعث على السعادة رؤية النساء وهن يتولين مهام مختلفة في المجتمع إلى جانب الرجال".

بدوره، هنأ محمد دينلار، مسؤول الشركة المنظمة للفعالية، النساء باليوم العالمي للمرأة.

كما أعرب عن شكره لدميرجي أوغلو التي تعمل في شركته، على ما تقدمه من خدمات لسياح كبادوكيا على متن المناطيد الحرارية.

وتشتهر كبادوكيا المدرجة على لائحة التراث العالمي لدى منظمة يونسكو، بمدنها تحت الأرض و"مداخن الجنيات" أو ما يطلق عليه في الصحاري العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.