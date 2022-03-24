تركيا تستقبل الربيع بمهرجان "ألاتشاتي" للأعشاب الشهير في البلاد

تستعد المدن التركية الأكثر شهرة بما في ذلك قضاء " ألاتشاتي " التابع لولاية إزمير التركية (غرب)، للاحتفال بدخول موسم الربيع من خلال مهرجانات مخصصة للمنتجات المحلية تقام في الأسابيع القادمة.

وبسبب جائحة كوفيد-19 فقد طال الانتظار للاحتفال بالمهرجانات الزراعية التي تقام في عدد من المدن المحبوبة في تركيا. ويبدأ هذا الأسبوع مهرجان ألاتشاتي للأعشاب والذي يستمر على مدى 4 أيام من الاحتفالات القائمة على المنتجات المحلية. ويتضمن المهرجان ندوات وعروض طهي ومسابقات ومعارض وحفلات موسيقية من قبل كبار الفنانين في البلاد.

وينطلق مهرجان الحصاد المنتظر والأكثر شعبيةً الذي يقام سنوياً في تركيا يوم الخميس 24 مارس/آذار، في دورته الحادية عشر للاحتفال بالأعشاب البرية الخضراء التي تشتهر بها منطقة بحر إيجة. ويستضيف العشرات من الأكشاك التي تعرض المنتجات والأطباق المحلية المعدة من أكثر من 125 نوعاً من الأعشاب البرية المختلفة التي تنمو في المنطقة.

وبالإضافة إلى تذوق الأطباق المختلفة المحضرة بالأعشاب وكذلك بيع المنتجات المحلية والهدايا المصنوعة يدوياً، يضم مهرجان ألاتشاتي أيضاً معارض وندوات وحفلات موسيقية تقام على هامش الحدث طوال مدة المهرجان، لتتحول هذه المدينة المذهلة بالفعل إلى أرض عجائب لتذوق الطعام ضمن ما هو حرفياً أفضل مهرجان في تركيا، حيث تم منحه لقب "أفضل مهرجان" من قبل منظمة "شاينينغ ستار" التي منحته جائزة الترفيه والاستجمام العليا في تركيا.

وتقع بلدة ألاتشاتي المفضلة لقضاء العطلات في ولاية إزمير وقد اكتسبت شهرة فريدة قبل بضعة عقود على وجه الخصوص لكونها مكاناً ملائماً لركوب الأمواج شراعياً. ومنذ ذلك الحين، تحولت المدينة الجذابة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من مركز إزمير، إلى وجهة عطلات فاخرة واجتذبت بشدة المصورين المشهورين والأثرياء ومعظم متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتميز المدينة نفسها بشوارعها المرصوفة بالحجارة ومنازلها التقليدية التي تم تجديدها وتحولت إلى فنادق فاخرة ومطاعم راقية. وتكتظ المدينة في فصل الصيف بطريقة يتعذر الوصول إليها تقريباً. وفي حين أن المنطقة مليئة بالفنادق الفاخرة، إلا أن الطلب على هذه البقعة يرتفع في الموسم لأنها تعتبر واحدة من أكثر الوجهات رقياً ومتعةً في تركيا إن لم نقل في العالم!

وفي الصيف يصبح السير في الشوارع عسيراً من شدة الازدحام، ناهيك عن حجز غرفة أو مطعم. ويخرج الزائرون والسياح فضلاً عن السكان المحليين لمجرد الاستمتاع بنوادي الشاطئ والمحلات التجارية والمقاهي الأنيقة والمطاعم الذواقة التي ستكون جميعها مفتوحةً لحسن الحظ خلال مهرجان الأعشاب وهو الوقت الأكثر متعة لزيارة المدينة واكتشافها، إلى جانب التمتع بطقس أكثر اعتدالاً هذا الشهر. وفي العام الذي سبق الوباء تجاوز عدد زوار المهرجان 1 مليون زائر، حيث يأتي الناس في هذه الأيام الأربعة عادةً من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن عشبة الشرف لهذا العام هي "لابادا" وهي نوع من فصيلة الحنطة السوداء. ومن المقرر أن تستضيف عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الشهيرة "جاغلا إكال" مسابقة طبخ تستخدم هذه العشبة.

كذلك تشمل بعض النشاطات الأخرى تذوق زيت الزيتون وندوة حول استخدامات الأعشاب الإقليمية وأخرى تتحدث عن فوائد الفطر. كما تشمل الفعاليات الأخرى صنع الشاي بالأعشاب، وكيفية تحضير الأعشاب الإقليمية المختلفة والاستفادة منها. وسيكون هناك أيضاً العديد من عروض الطهي التي تجري على هامش المهرجان حول كيفية دمج الأعشاب في المطبخ، بما في ذلك فصل دراسي حول صنع كرات اللحم المشهورة في تركيا بالأعشاب البرية. إضافةً إلى نزهة منظمة وركوب الدراجات وفترة ما بعد الظهيرة كاملة مخصصة للأطفال، والتي ستتميز بالموسيقى وأعمال السيراميك الفنية وغيرها من هدايا الحفلات الممتعة.