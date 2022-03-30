الطعام التركي يتصدر موائد عشاء حفل جوائز الأوسكار

يعتبر حفل توزيع جوائز الأوسكار من الأحداث العالمية المشوقة والساحرة، وخصوصاً حفل العشاء الذي يليه ويجتمع فيه المشاهير والفنانين لتذوق أرقى وأجود أصناف الطعام والشراب في العالم. وفي حفل عشاء هذا العام، قرر الطاهي الشهير وولفغانغ باك Wolfgang Puck الذي يشرف على العشاء تقديم أطعمة من أصل تركي لنجوم هوليوود والمخرجين والمنتجين والفنانين.

ولأول مرة في تاريخها، تصدرت الأطباق التركية هذا العام موائد أبرز نجوم السينما والمنتجين المشهورين عالمياً بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقرر الطاهي الشهير "وولفغانغ باك" إدراج فطائر البحر الأسود pide وهي نوع من الخبز المسطح المخمّر والمخبوز المصنوع من دقيق القمح وحلوى المشمش الكريمية، وكلاهما من السمات المميزة للمطبخ التركي، على قائمة مأكولات الحفل، وذلك بفضل مبادرات وزارة الثقافة والسياحة ووكالة تنمية وتطوير السياحة التركية.

وحول اختيار الأصناف التركية قال الطاهي: "تركيا من أغنى مطابخ العالم التي تزخر بالوصفات التقليدية والمنتجات العضوية. وهناك العديد من الوصفات والنكهات التي يجب اكتشافها في المطبخ التركي. وكافة مناطق تركيا مليئة بالنكهات والتاريخ والثقافة. وتحفل العديد من مدن البلاد بطعام لذيذ يجب تذوقه في كل زيارة لتركيا. وأنا وعائلتي نحب زيارة تركيا كل صيف".

وأضاف: "نتطلع كل عام لإيجاد طرق تجعل الأشياء جديدة ومشوقة وممتعة. حفل توزيع جوائز الأوسكار هو حدث يلتقي فيه الطعام والأزياء والثقافة والسينما والموسيقى".

يذكر أن الطاهي وصاحب المطعم "باك" هو نمساوي-أمريكي يبلغ من العمر 72 عاماً ويعمل في هذا المجال منذ ما يقرب من 50 عاماً، منذ أن تدرب تحت إشراف "ريموند ثويلير" وهو من الطهاة الفرنسيين العظماء الذين أعادوا صنع المطبخ الفرنسي في هذا القرن، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة عام 1973 في الـ 24 من عمره.

ونشر أول كتاب طبخ له تحت عنوان "الطبخ الفرنسي الحديث في المطبخ الأمريكي"، وافتتح مطعمه الخاص عام 1982 والذي تم الاعتراف به كواحد من أفضل المطاعم في الولايات المتحدة، بعد أن أُدرج اسمه في قائمة أفضل 40 مطعماً.

ويمتلك الطاهي الشهير العديد من الشركات، التي تضم أكثر من 20 مطعماً للأكل الفاخر وخدمات تقديم الطعام الممتازة والمطبخ والسلع الغذائية، بما في ذلك كتب الطبخ والأطعمة المعلبة ومنتجات القهوة.

ولا زال "باك" يترأس تقديم عشاء حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ ما يقرب من 30 عاماً.