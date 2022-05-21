نويس الألمانية تستضيف فعالية "المطبخ التركي"

استضافت مدينة نويس الألمانية، مساء الجمعة، فعالية للتعريف بالمطبخ التركي أتاحت تذوق مأكولات معدة وفق وصفات تمتد لقرون.

جاء ذلك في إطار فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" برعاية الرئاسة التركية وإشراف عقيلة الرئيس أمينة أردوغان، وهي فعالية تقام داخل وخارج البلاد في الفترة 21-27 مايو/ أيار الجاري.

وجرى تنظيم الفعالية، في بلدية نويس بشكل مشترك من قبل القنصليات التركية في مدن دوسلدورف وكولونيا وإيسن ومونستر.

وفي تصريح صحفي، قالت عائشة غول قره أصلان، قنصل تركيا في دوسلدروف، إن الفعالية شملت مأكولات من مطبخ إسطنبول.

وأوضحت أنهم حرصوا على أن تكون المأكولات غير معروفة كثيرا بالنسبة للألمان.

بدوره قال الضيف الألماني نوتكر بيكر، إنه يتذوق للمرة الأولى المأكولات التي تم التعريف بها في الفعالية، وأبدى اعجابه الشديد بالأطعمة والحلويات المقدمة.