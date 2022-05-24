لاوس.. إقامة فعالية بمناسب أسبوع المطبخ التركي

أقامت السفارة التركية في لاوس، الإثنين، فعالية بمناسبة "أسبوع المطبخ التركي".

وجرت الفعالية في مقر السفارة بالعاصمة فيينتيان، حيث شهدت عرض أطباق متنوعة من المطبخ التركي، رفقة معزوفات موسيقية تركية.

وشهدت الفعالية حضور شخصيات من وزارة خارجية لاوس، ورجال أعمال وممثلي بعثات دبلوماسية.

وفي تصريح للأناضول، أوضح السفير التركي في لاوس "أورهان إشق"، أن الفعالية تضمنت توضيح السمات الصحية والمستدامة للمطبخ التركي التقليدي.

وأكد السفير إشق أن الفعالية تشكل فرصة مهمة للترويج لتركيا في لاوس، التي لا تحوي مطعما تركيا بأذواق متنوعة.

وتحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبإشراف عقيلة الرئيس أمينة أردوغان، انطلقت السبت فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" في البلاد وخارجها وتستمر لغاية 27 مايو/ أيار الجاري.