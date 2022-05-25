سفراء بالناتو يلتقون في المطبخ التركي

استضاف الممثل الدائم لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي الناتو، السفير باسات أوزتورك، الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الحلف، في فعالية أقامها بمناسبة "أسبوع المطبخ التركي".

وتحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبإشراف عقيلة الرئيس أمينة أردوغان، انطلقت يوم 21 مايو/أيار الجاري فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" في البلاد وخارجها وتستمر لغاية 27 مايو.

وفي هذا الإطار، نظم أوزتورك، الثلاثاء، فعالية شهدت تقديم أطباق متنوعة من المطبخ التركي للممثلين الدائمين لدول الحلف إلى جانب ممثلين لدول غير أعضاء.

وأبدى الضيوف اهتماما بالأطباق التركية وبكتاب "المطبخ التركي بوصفات تمتد لقرون"، الذي أعدته وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأطلع السفير أوزتورك ضيوفه على ثراء المطبخ التركي موضحا أن الأخير تطور بالتفاعل مع العديد من الثقافات.