"الثوم والثقافة".. مهرجان بمشاركة دولية شمالي تركيا

انطلق مهرجان "الثوم والثقافة" الدولي بقضاء "طاشكوبرو" في ولاية قصطمونو شمالي تركيا، أمس الأحد، بمشاركة دولية في دورته الـ 34.



وقامت فرق رقص شعبية من بولندا ورومانيا وإيران وكوسوفو، إضافة إلى فرق رقص محلية تركية، باستعراض مهاراتها وثقافة بلادها، في ميدان الجمهورية بقضاء طاشكوبرو، الذي يشتهر بزراعة الثوم.



ميشال بودجورسكي، أحد المشاركين من بولندا، قال إنه يزور طاشكوبرو للمرة الأولى، مبدياً إعجابه بالمهرجان.



ولفت إلى أنه تناول الثوم الذي تتميز به المنطقة، وأكد أنهم يقضون وقتا ممتعا في المهرجان.

بدورها عبرت فرزانه موتيشاري، القادمة من إيران، عن إعجابها بالمهرجان، مشيرة إلى أنها من أذربيجانيي إيران (يتكلمون التركية)، وتعمل مع فريقها للتعريف بفلكلور منطقتها.

وأضافت: "نقوم باستعراض فلكلورنا في أنحاء العالم، والتعريف بمأكولاتنا وملابسنا وفنوننا اليدوية".