طلاب أتراك يطورون صاروخا بوسعه الارتفاع حتى علو 3 كم

طور فريق طلاب تركي من جامعة يلدز التقنية صاروخاً بوسعه الارتفاع حتى علو 3 كيلو مترات.

ويسعى الفريق المكون من 15 طالباً إلى إحراز المركز الأول في منافسات الصواريخ ضمن مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود".

وسبق للفريق المشارك بمهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022"، أن نال المركز الثاني في نسخته عام 2020.

وبحسب مصادر، قال أنس كسمان أحد أعضاء الفريق، إنهم أطلقوا اسم "سمروك" على الصاروخ الذي قاموا بتطويره، وأن التجارب التي أجروها على الصاروخ كانت جميعها ناجحة، وأكد حرصهم على الإسهام في مجالات البحث والتطوير المتعلقة بالمجال.

وانطلقت في ولاية صامصون التركية، الثلاثاء، فعاليات مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" الأكبر عالمياً في مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويوفر مهرجان تكنوفيست فرصة مهمة لتركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا.