205 آلاف زائر في أول يومين لمهرجان "تكنوفيست البحر الأسود" بصامسون

شهد مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في ولاية صامسون، شمالي تركيا، إقبالاً كبيراً من الزوار وبلغ عددهم في أول يومين على انطلاقه 205 آلاف.

وانطلق المهرجان في 30 أغسطس/ آب الماضي ويستمر حتى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتنيظيم من وقف "فرق التكنولوجيا" التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

واستقبل "تكنوفيست البحر الأسود"، المقام على أرض مطار"تشارشامبا" في صامسون، في يومه الأول 110 آلاف زائر، فيما استقبل في اليوم الثاني 95 ألفاً، بحسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول.

ويشهد المهرجان منافسات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب فعاليات ترفيهية أخرى على صلة بالفضاء والتكنولوجيا، وعروض جوية لمقاتلات تركية.

إقبال على الطائرات المسيرة

ويعرض "تكنوفيست البحر الأسود" أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية، إضافة لعروض للطائرات المسيرة، وأبرزها الطائرة الحربية المسيرة "بيرقدار قزل ألما" من تصميم وتطوير شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، التي حظيت بحضور كبير من الزوار الراغبين في مشاهدتها.

كما شهد المهرجان إقبالاً على مشاهدة الأجيال الجديدة من الطائرات المسيرة الأذربيجانية "إيتي قوفان" و"أوربيتر 2" و"أوربيتر 3" و"أوربيتر 4"، لا سيما مسيرة "إيتي قوفان" الانتحارية، التي التقط لها الزوار صوراً كثيرة.

و"تكنوفيست" هو أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.