يختتم فعاليته اليوم.. "تكنوفيست البحر الأسود" يستقبل 650 ألف زائر في 5 أيام

بلغ عدد زوار مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المقام في ولاية صامصون شمالي تركيا، 650 ألف زائر، مع نهاية فعاليات اليوم الخامس أمس السبت.

ويختتم المهرجان، الذي ينظمه وقف "فرق التكنولوجيا" التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، فعاليته اليوم الأحد.

وبلغ عدد زوار المهرجان في يومه الأول، 30 أغسطس/ آب الماضي، 110 آلاف، وفي الثاني 95 ألفاً، والثالث 120 ألفاً، والرابع 105 آلاف، والخامس 220 ألفاً، ليصل الإجمالي إلى 650 ألفاً.

وأمس السبت، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المهرجان، وقال في كلمة له: إن "المهرجان تحول إلى احتفال يشارك فيه 600 ألف شاب من 154 ألف فريق من 81 ولاية تركية و107 دول، في 40 فئة مختلفة".

وأضاف أردوغان أن تبني الحدث التكنولوجي لا سيما من قبل شبابنا يعتبر "ثورة عقلية"، معرباً عن امتنانه للمشاركين والزوار.

و"تكنوفيست" هو أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ويعد وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.