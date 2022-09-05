"تركيا الجميلة".. معرض في قطر يسلط الضوء على الثقافة التركية

انطلقت أمس الأحد، فعاليات معرض صور "تركيا الجميلة"، بالتعاون بين السفارة التركية في العاصمة القطرية الدوحة وبين المعهد الثقافي التركي "يونس إمره"، ومؤسسة الحي الثقافي "كتارا".

ويأتي المعرض برعاية الخطوط الجوية التركية.

ونقلت عدسات أعضاء جمعية المصورين الصحفيين التركية، 40 صورة أبرزت فيها معالم جميلة مختلفة من بلادهم.

من جهته قال مدير عام مؤسسة "كتارا"، خالد بن إبراهيم السليطي: "مؤسستنا تتنوع في معارضها، حيث أنها تسلط الضوء على ثقافات وحضارات متعددة، لتمنح زوار الحي الثقافي فرصة التعرف على الآخر من جوانب متعددة وبطرق مختلفة".

وأضاف السليطي: "كل هذه الفعاليات والأنشطة تحقق رسالة كتارا الساعية إلى مد جسور التواصل بين الشعوب عبر الفن بمختلف روافده".

وقدمت القائمة بالأعمال في السفارة التركية بورجو كوبوجو، شكرها للمؤسسة على جهودها المتواصلة لتقوية الروابط بين الشعوب من خلال الثقافة والفن.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمر أوزكان مدير مركز"يونس إمره" الثقافي التركي بالدوحة: "المركز يسعى إلى تعزيز الروابط الثقافية بين البلدان التي يتواجد فيها، موضحا أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، فرصة كبيرة من أجل زيادة زخم الفعاليات للوصول إلى أكبر عدد من الزوار، حيث سننظم فعاليات مختلفة من بينها عرض أفلام سينمائية تركية بمتحف الفن الإسلامي للتعريف بثقافة تركيا".

وأشار أوزكان أن مركز يونس إمره يشهد إقبالا كبيرا سواء من المواطنين القطريين أو المقيمين، والاهتمام بتعلم اللغة التركية لا يوصف.