آبل تطلق سلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 14" والأسعار قريبة من سابقتها

في حدث مرتقب، عرضت شركة آبل، الأربعاء، مجموعة هواتفها الذكية الجديدة لسلسة "آيفون 14" التي طرحتها بأسعار مشابهة للسلسلتين السابقتين رغم التضخم العالمي المتزايد ونقص المكونات، في حين أن ثمن ساعاتها الجديدة أغلى من سابقاتها.

وتضم سلسلة الهواتف الجديدة أربعة طرازات من "آيفون 14" الذي يبدأ سعره من 800 دولار، إلى أغلاها "آيفون 14 برو ماكس" الذي يبدأ سعره من 1100 دولار.

ووُصِف "آيفون 14" بأنه "أسرع من كل الهواتف المنافسة"، ويتميز بشاشة أكبر، وبطارية تدوم وقتاً أطول، وعدسات أفضل للصور والفيديو اياً كانت درجة الضوء أو الصعوبات.

ولم تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة عن أي تغييرات جوهرية في أجهزتها، باستثناء الاستغناء عن الفتحة المخصصة لبطاقة "سيم"، والاستعاضة عنها بنسختها الرقمية.

وجديد هذه الهواتف الذكية أنه يمكن لمستخدميها إرسال نداءات استغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ورصد حوادث السيارات لتنبيه أجهزة الإنقاذ بسرعة أكبر.

وفي تعليقها على عدم رفع آبل لأسعار النسخ الجديدة من هواتفها الذكية، رأت المحللة كارولينا ميلانيزي من "كرييتيف ستراتيجيز" أن "الدولار القوي يجعل من الأسهل بعض الشيء عدم زيادة الأسعار".

وشهد الحدث التسويقي الذي أقيم حضورياً التركيز على أحدث جيل من الساعات الذكية "آبل ووتش سيريز 8"، بسعر يبدأ من 400 دولار، ونموذج جديد هو "آبل ووتش إس إي" وسعرها يبدأ من 250 دولاراً.

إلا أن آبل حددت سعراً مرتفعاً لساعة جديدة مصممة خصيصاً للرياضات الخطرة، من الغوص إلى التنزه في الأنهار الجليدية هي "آبل ووتش ألترا"، وسعرها يبدأ من 800 دولاراً، ومن المفترض أن تكون بطاريتها كافية لأكثر من يومين على عكس الموديلات الحالية للعلامة التجارية التي لا تدوم أكثر من يوم واحد.