شاكراك التركي.. السفير الثقافي الكرتوني من الدوحة إلى العالم

قام المعهد الثقافي التركي يونس أمرة بتنظيم فعالية ثقافية توعوية في الدوحة، استضاف خلالها شخصية كرتونية تركية تحمل اسم شاكراك ŞAKRAK.

وحضر فعالية بطل أطفال العالم الجديد شاكراك عشرات الأطفال وعائلاتهم من الجالية التركية والمقيمين في قطر.

وقال مدير مركز يونس امرة بالدوحة عمر اوزكان، إن الشخصيات الكرتونية تلعب دورا ايجابيا في تعليم الأطفال القيم الاجتماعية والإنسانية.

واستضافت المدرسة التركية بالدوحة فعالية مماثلة شارك فيها الطلاب وأولياء الأمور بحضور الملحق التعليمي التركي بالدوحة مصطفى أداش، ومدير المدرسة أرطغرل شاليشكان.

وقدمت مصممة مشروع شاكراك، الكاتبة التركية عائشة جول كارا زورلوا، عرضا تفاعليا مع الأطفال المشاركين بمشاركة الشخصية الكرتونية.

وقالت زورلوا، إن الشخصية الكرتونية جاءت لتنقل رسالة السلام والوحدة والأخوة لأطفال العالم وتزيد الوعي بالرياضة والفن، وتقدم التعليم والوعي عبر الترفيه، وحملة تشير للأخوة التركية القطرية.

وأوضحت: "شكراك بطل تركي يريد تعريف أطفال العالم بقطر وكسب قلوب الأطفال مع كتب المغامرات والأغاني والرسوم المتحركة."

وأشارت زورلوا، أن "البطل شاكراك صمم لزيادة الحوار الثقافي بين أطفال العالم وخلق شخصية بطل مشتركة ونشر رسالة السلام والأخوة وبدأ من الدوحة جولته العالمية."





وقالت زورلوا، إنها تريد إنشاء قصة مغامرة تتحدث فيها عن قطر، وأنها تهدف إلى "تشكيل المستقبل، وليس الحاضر، من خلال إقامة حوار ثقافي بين الدول مع السفير الثقافي الكرتوني شاكراك".

كما قدمت الكاتبة التركية محاضرة في وزارة الثقافة القطرية بتنظيم من الملتقى القطري للمؤلفين بحضور عدد من الكتاب.